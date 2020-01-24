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сегодня, 14:21 3

В провинции Хэйлунцзян умер первый человек от нового коронавируса

В провинции Хэйлунцзян умер первый человек от нового коронавируса
Фото: newsone.ua

В пограничной с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян за 23 января добавилось 2 новых случая заболевания коронавирусом нового вида 2019-nCoV, сообщает Комитет по гигиене и здоровью провинции Хэйлунцзян.

«23 января 2020 года с 0 до 24 часов в провинции Хэйлунцзян объявлено о 2 новых случаях заболевания коронавирусом нового вида. Первый случай оказался смертельным. Смертельный случай зарегистрирован в городе Суйхуа (в 150 километрах на север от Харбина). Другой подтвержденный случай зарегистрирован в городе Дацин», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего на данный момент, на территории провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV: один – в Харбине, один – в Муданьцзяне, один – в Дацине и один,смертельный, – в Суйхуа.

Всего в провинции Хэйлунцзян под наблюдением находится 380 человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Еще 487 человек находятся в больницах провинции с подозрением на вирус, сообщает Biang.

По информации ТАСС, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли. Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Коронавирус нового типа выявлен и в других странах – Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. В четверг стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.

Как вы считаете, нужно ли закрывать границу с КНР на период вспышки китайского коронавируса?

Да, это поможет сохранить жизни и здоровье россиян

Да, это необходимо, чтобы избежать паники и успокоить людей

Да, это позволит ограничить распространение заболевания

Нет, это не поможет остановить распространение коронавируса

Нет, это нанесет ущерб экономике

Нет, это создаст неудобства для туристов, предпринимателей и студентов

Мне все равно

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    876 подтверждены заболевших и 26 погибших.

  • Одисей

    Одисей
    41 минута назад

    что-то мне это не нравится

  • архаровец77

    архаровец77
    6 минут назад

    еще один повод сваливать из амурки.

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