В провинции Хэйлунцзян умер первый человек от нового коронавируса

«23 января 2020 года с 0 до 24 часов в провинции Хэйлунцзян объявлено о 2 новых случаях заболевания коронавирусом нового вида. Первый случай оказался смертельным. Смертельный случай зарегистрирован в городе Суйхуа (в 150 километрах на север от Харбина). Другой подтвержденный случай зарегистрирован в городе Дацин», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего на данный момент, на территории провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом 2019-nCoV: один – в Харбине, один – в Муданьцзяне, один – в Дацине и один,смертельный, – в Суйхуа.

Всего в провинции Хэйлунцзян под наблюдением находится 380 человек, которые находились в тесном контакте с заболевшими. Еще 487 человек находятся в больницах провинции с подозрением на вирус, сообщает Biang.

По информации ТАСС, число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 876 человек, 26 человек умерли. Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам воздержаться от посещения Китая до стабилизации эпидемиологической ситуации.

Коронавирус нового типа выявлен и в других странах – Таиланде, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США и Японии. В четверг стало известно, что ВОЗ воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае.