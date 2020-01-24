С начала января амурские приставы выдворили из России 13 иностранцев

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С начала января 2020 года судебные приставы Амурской области выдворили из России 13 иностранцев. В их числе 9 граждан Узбекистана, 1 гражданин КНР, 1 – Азербайджана, 1 – Белоруссии.

Административное выдворение грозит лицам, которые нарушили условия пересечения государственной границы, правила въезда в РФ, режим пребывания либо проживания в России, незаконно осуществляли трудовую деятельность, не соблюдали иные миграционные правила.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, после выдворения иностранец не сможет въехать на территорию России в течение 5 лет.

«Административное выдворение как мера наказания к иностранным гражданам и лицам без гражданства является эффективным инструментом в предупреждении правонарушений, пресечения их незаконного пребывания на территории РФ», – сказано в сообщении ведомства.