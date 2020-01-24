Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:25 7

Амурские риелторы: цены на недвижимость не выросли

Амурские риелторы: цены на недвижимость не выросли

Появление ипотеки со ставкой 2 % не оставило равнодушным никого: кто-то обрадовался – «какая низкая ставка», а кто-то связал это с ростом цен и ударился в негатив. Нередко можно прочитать комментарии: «Верните цены назад, нам 2 % не нужно». В своем обзоре мы постараемся уйти от эмоций и проанализировать факты.

Рынок недвижимости – это цикличный механизм и его рост и падение коррелирует с ростом экономики, ВВП и уровнем потребительского оптимизма.

Чтобы говорить о росте цен, правильно рассматривать горизонт минимум 5 лет, поэтому давайте вернемся в докризисный 2014 год, тогда цена на новостройки в микрорайоне держалась в размере 60 000 рублей за метр, а новостройки в центре стоили около 70 000 за метр. Затем всем известные события привели к девальвации рубля, удорожанию ипотеки (ставки доходили до 19 % годовых) и, как следствие, падению активности на рынке недвижимости и падению цены – никто ничего не покупал, а застройщики не торопились до 2017 года начинать новые проекты и снижали цены, чтобы остаться на плаву.

Постепенно, начиная с 2015 года, макроэкономические показатели начали приходить в себя, появились программы господдержки и ключевая ставка начала медленно, но верно снижаться, за ней следом снижались и ставки по ипотеке. Недвижимость все это время постепенно теряла в цене, и ценовое дно было достигнуто в 2017 году. В 2018 году мы зашли с ценами на новостройки в микрорайоне около 50 000 рублей, в центре – 60 000 рублей, и с этого момента начался не рост цен, а возвращение постепенно в докризисные цены. В итоге к концу 2018 года мы увидели те цены, которые были до падения: микрорайон 55-60 тысяч рублей за квадрат, центр 65-70 тысяч рублей за квадратный метр.

Что же было дальше? 2019 год подарил рынку непрерывный рост, поскольку:

1) Реализовался эффект «отложенного спроса» и произошло смягчение денежно-кредитной политики ЦБ: снижение ключевой ставки закономерно вызвало снижение ставок по ипотеке, что способствовало росту спроса на ипотеку и удовлетворению отложенного спроса, который возник в 2015-2017 годах, когда ставки по ипотеке были значительно выше;

2) Произошло уменьшение количества строительных проектов, в том числе из-за изменений в финансовой модели застройщиков, связанных с изменениями в законе о долевом участии в строительстве: после введения проектного финансирования и появления эскроу-счетов себестоимость строительства возросла, более того, вырос НДС;

3) Увеличение запроса на аренду, с связи с притоком рабочей силы в Амурской области: многие предприимчивые граждане поняли, что если есть свое жилье, то выгодно купить квартиру с помощью ипотечного кредита и сдать в аренду: аренда почти полностью способна погасить ипотечный платеж, и таким образом через 10-15 лет ипотечный кредит полностью погашен, и квартира приносит уже прибыль;

4) Повышение уровня потребительского оптимизма: улучшение макроэкономических показателей, рост ВВП благоприятно влияют на рост оптимизма покупателей;

5) Снижение ключевой ставки сделало депозиты в банках неинтересными для инвесторов, заставив их обратить взгляд на недвижимость! Зачем класть в банк под смешные 6-7 %, когда рост в недвижимости значительно выше.

Все эти факторы в совокупности двинули рынок к нынешним ценам. Если говорить объективно, то в микрорайоне новостройки сейчас стоят 65-70 тысяч рублей за метр, а в центре 70-85 тысяч за квадрат, таким образом, рост цен составил с 2014 года не более 20 %. Но если вычесть уровень инфляции за последние 5 лет, то фактически за 5 лет недвижимость и не выросла в цене.

Что касается дальневосточной ипотеки, то это отличная мера для поддержки молодых семей, позволяющая купить квартиру и получить ставку ниже, чем в большинстве европейских стран. Таких беспрецедентных мер поддержки государство никогда не оказывало. Более того, сейчас появилась возможность для всех категорий граждан взять ипотеку со ставкой под 2,7 % в сельской местности, к которой относятся и Чигири, и микрорайона Тепличный – это отличная возможность купить новое жилье территориально в городе.

Что касается влияния дальневосточной ипотеки на цену – оно минимально, поскольку ставка напрямую влияет только на спрос, и при ограниченном предложении цена, конечно, немного увеличивается. Однако в ближайшее время рынком будет нащупан баланс спроса и предложения, и цены, вероятно, если и будут расти, то минимальными темпами.

Просмотров всего: 793

#Дальний Восток #строительство #финансы

распечатать


Общество

Стоимость содержания космодрома Восточный превысила 3 миллиарда рублей в год
Власть 21

В Амурской области выдано уже 29 ипотечных кредитов под 2 %
Общество

В двух школах Биробиджана учеников нескольких классов отправили на карантин
Власть 2

Молодым профессионалам предлагают давать льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Таяна

    Таяна
    1 час назад

    И где они такие цены нашли. Или опять температура в среднем по больнице? В среднем у нас в городе зарплаты высокие, а жилье недорогое... Ага...

  • Noir

    Noir
    50 минут назад

    Вообще то в стране кризис с 1998 года до сегодняшнего дня идет практически без перерывов.

  • Nakamura

    Nakamura
    43 минуты назад

    Вот интересно, сколько дурачков верит в столь глубокий "анализ". Совсем людей за имбицилов держат

  • Душелов

    Душелов
    30 минут назад

    Прогиб засчитан :)

  • Врангель

    Врангель
    19 минут назад

    п.4 анализа - это точно про нас?

  • volck0v

    volck0v
    17 минут назад

    Цены на недвижимость не выросли они просто взлетели. Бензин 92 вчера 43,77 руб сегодня 43,95 руб

  • Барабака

    Барабака
    14 минут назад

    Угу. Взять ипотеку, и если уже получали вычет на недвижимость, оплатить налог с приобретенной выгоды))))

    Почему об этом агентства молчат?

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь