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Сын Сафронова принял участие в шпагатном челлендже Анастасии Волочковой

Сын Сафронова принял участие в шпагатном челлендже Анастасии Волочковой
Фото: instagram.com/lukasafronovofficial/

Сын известного живописца Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин решил принять участие в челлендже Анастасии Волочковой и выложил в Инстаграме свой шпагат. Пианист не постеснялся своего веса и представил свою версию.

Лука Сафронов-Затравкин весит более 160 килограммов, но он не остановился перед вызовом и изобразил свою версию шпагата. Фото он подписал: «Анастасия, я принимаю твой "шпагатный челлендж»!»

Помимо основного текста, пианист написал ряд хэштегов: ДаЧтоВыЗнаетеО Шпагате, ГибкостьКоторойЗавидуетНикто, ШпагатныйЧеллендж.

На снимке Лука стоит на зеленой траве в ярко-красных штанах, закинув одну ногу на деревянное ограждение.

Подписчики пианиста оценили его чувство юмора и оценили шпагат по достоинству.

Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России за исполнение коронного шпагата. Балерина исполняет его везде, где есть возможность. В мае 2019 года звезда попала в больницу после очередного исполнения шпагата на Мальдивах.

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#шоу-бизнес #юмор

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