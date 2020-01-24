Благовещенку почти на 300 тысяч обокрал знакомый, инсценировав нападение

Знакомый благовещенки похитил из ее квартиры около 300 тысяч рублей, инсценировав нападение. Мужчину амурчанка пустила в дом сама. После того как женщина обратилась в полицию, часть денег удалось вернуть.

Накануне кражи к благовещенке в гости пришел знакомый и остался ночевать. Утром женщина ушла на работу, а гость остался дома. Вечером он позвонил ей и попросил поскорее приехать. Амурчанка пришла домой и увидела беспорядок в квартире. В ходе разговора мужчина пояснил, что якобы неизвестный ворвался в жилище, избил его и похитил деньги. После разговора он ушел, а потерпевшая вызвала сотрудников полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия, поквартирный обход, иные необходимые мероприятия. В результате полицейские установили, что нападения не было, а к краже причастен приятель потерпевшей.

Мужчину 1996 года рождения доставили в отдел полиции, он признался в содеянном. По факту кражи следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело. Часть денежных средств изъята и возвращена потерпевшей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское УМВД.