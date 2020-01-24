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24января
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сегодня, 18:47 0

В Константиновском районе сельхозпредприятие высыпало более сотни тонн шелухи

В Константиновском районе сельхозпредприятие высыпало более сотни тонн шелухи
Фото: pixabay.com

В Амурской области сельскохозяйственное предприятие устроило свалку отходов. Об этом в региональное управление Россельхознадзора заявил местный житель. Ведомство провело проверку и выдало руководителю сельскохозяйственного предприятия предостережение и предписание об устранении нарушений.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Амурской области, организация нарушила требования технического регламента о безопасности зерна. Нарушение порядка утилизации зерновых отходов выявлено на территории Константиновского района в ходе выездной проверки.

Предприятие высыпало отходы в виде шелухи, образовавшиеся после подработки 120 тонн зерна, на свое поле, находящееся в нескольких километрах от районного центра. «В данных действиях усматривается нарушение требований технического регламента "О безопасности зерна» и нормативных документов по хранению зерна, малосемян, муки и крупы", в соответствии с которыми зерновые отходы должны удаляться за пределы территории предприятия, сжигаться или закапываться в землю», – объясняют специалисты управления.

Руководство сельхозпредприятия объяснило, что отходы не ликвидировали должным образом из-за сильного переувлажнения почвы в летне-осенний период. Весной текущего года отходы должны утилизировать.

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#закон #сельское хозяйство

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