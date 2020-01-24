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сегодня, 13:59 6

В Приамурье родители онкобольных детей, зараженных гепатитом С, намерены оспорить решения суда

В Приамурье родители онкобольных детей, зараженных гепатитом С, намерены оспорить решения суда
Фото: Амур.инфо

Благовещенский городской суд рассмотрел 5 исков родителей, которые намерены получить компенсации в связи с заражением гепатитом С их детей. Родители планируют обжаловать решения, так как суммы выплат их не удовлетворили.

Истцы оценили моральный вред в 10–15 миллионов рублей. Суд постановил выплатить компенсации в 400–500 тысяч рублей. Родители не удовлетворены суммами и намерены подать апелляцию, сообщает «Коммерсант».

Представители Амурской областной детской больницы в первом случае просили суд снизить сумму компенсации, так как вирус у ребенка самоликвидировался, в лечении от гепатита C он не нуждается. 22 января было вынесено еще одно решение – в пользу родителей восьмилетнего мальчика: 450 тысяч рублей компенсации морального вреда и 225 тысяч штрафа. А 23 января вынесено 4 решения с похожими суммами – 500 тысяч рублей компенсации и 250 тысяч рублей штрафа, 460 тысяч и 230 тысяч рублей, 400 тысяч рублей и 200 тысяч рублей, 450 тысяч рублей и 225 тысяч рублей.

Стоимость лечения от гепатита С ребенка, перенесшего онкозаболевание, составляет около 1 миллиона рублей, отмечает издание. По словам эксперта, юриста Баира Церенова, согласно итогам мониторинга Ассоциации юристов России и Верховного суда России по компенсациям морального вреда, суммы, которые присуждает суд, очень разнятся в зависимости от региона, в разы за один и тот же вред.

«Я считаю, что это связано с тем, что судьи исходят из социально-экономической ситуации региона, уровня зарплат и прожиточного минимума. Кроме того, размер компенсации может быть снижен из-за массовости заражения. (…) Однако здесь были инфицированы дети с онкозаболеваниями, поэтому компенсации несоразмерны вреду, который нанесен как детям, так и родителям», – сказал юрист.

Как сообщало Амур.инфо, первое положительное решение было вынесено в пользу родителей десятилетнего мальчика: он проходил лечение в гематологическом отделении АОДКБ в 2009 году в возрасте девяти месяцев. Диагноз «гепатит С» был поставлен ему в 2013 году.

По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в детской областной больнице в декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». С 2006 по 2018 годы более 100 детей – пациентов гематологического отделения ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» – были инфицированы гепатитом С.

На уровне правительства области в сентябре 2019 года была утверждена отдельная межведомственная программа «Лечение и реабилитация детей с вирусными гепатитами С в Амурской области на 2019-2022 годы». В дальнейшем она может быть продлена до излечения всех детей с вирусным гепатитом С, имеющих онкологические заболевания.

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#дети #здоровье #медицина #суды

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    у родителей

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    у родителей просыпается аппетит

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    у родителей просыпается аппетит

  • Иван Фёдорович

    Иван Фёдорович
    50 минут назад

    В странах загнивающего запада уже бы десятки миллионов присудили

  • Нур

    Нур
    30 минут назад

    В Сковородине/Амуринфе

    у родителей



    Сколько лечение стоит знаешь? За границей десятки миллионов бы уже было.



    Стоимость лечения от гепатита С ребенка, перенесшего онкозаболевание, составляет около 1 миллиона рублей.

    (…) Однако здесь были инфицированы дети с онкозаболеваниями, поэтому компенсации несоразмерны вреду, который нанесен как детям, так и родителям», – сказал юрист.

  • geka22

    geka22
    24 минуты назад

    Так лечатся не дети сами. Их лечат в больнице бесплатно от гепатита. Если сами - Индия, дженерик, 50-100 тыс.

    Так что про миллион в аргументах - мимо.

    Гепатит С - ерунда. Онкозаболевание - серьезно.

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