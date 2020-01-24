Амурчанин, насмерть сбивший несовершеннолетнего, имел противопоказания на управление авто
Амурчанина, сбившего насмерть 17-летнего парня, поместили под домашний арест. Трагедия случилась 30 декабря в селе Среднебелое Ивановского района. Несколько дней несовершеннолетний провел в коме, 2 января от травм он скончался.
В преступлении подозревается мужчина 1981 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Как сообщает амурское управление УМВД, следователем осуществлён ряд необходимых следственных мероприятий, в рамках которых опрошены подозреваемый, свидетели ДТП, назначена автотехническая экспертиза.
В ходе расследования установлено, что фигурант по определённым показаниям не может иметь права управления транспортным средством. Однако, как выяснилось, в РЭО ОГИБДД он предоставлял все необходимые документы для получения водительского удостоверения. ОМВД России по Ивановскому району проводится доследственная проверка по факту использования заведомо поддельного документа.
В надзорное ведомство направлены материалы для решения вопроса о признании указанного водительского удостоверения недействительным.
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