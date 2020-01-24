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сегодня, 13:30 0

В Амурской области обнаружили более 7 тонн мяса и рыбы без документов

В Амурской области обнаружили более 7 тонн мяса и рыбы без документов
Фото: pixabay.com

Инспекторы управления Россельхознадзора по Амурской области совместно с сотрудниками полиции выявили факт перевозки крупной партии мяса и морепродуктов. Житель Благовещенска пытался перевезти партию в Бурейский район. Документов на продукцию у него не было.

Грузовик задержали на одной из трасс Приамурья. Он перевозил мясные и рыбные полуфабрикаты, части куриных тушек, свежемороженую рыбу. Общий вес продукции превысил семь тонн.

Как пояснил владелец груза, мясо и морепродукты он приобрел у одного из амурских индивидуальных предпринимателей. Отсутствие сопроводительных документов владелец объяснил тем, что купил продукцию для личного пользования, поэтому ветеринарных документов нет. «Однако объем продукции, транспортируемой нарушителем, свидетельствовал о том, что данная партия предназначалась для коммерческих целей», – сообщает амурское управление Россельхознадзора.

В отношении владельца груза составили административный протокол по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ «Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного пользования». Санкция статьи – в случае, если нарушителем является гражданин, – предусматривает наказание в виде штрафа от 3 000 до 5 000 рублей.

Как отмечает управление Россельхознадзора по Амурской области, партию груза вернули поставщику для оформления ветеринарных сопроводительных документов.

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#закон

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