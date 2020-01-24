Амурчане с сердечными заболеваниями получат бесплатные лекарства

В Амурской области составлен регистр граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на лекарственное обеспечение которых выделены бюджетные средства. Регион получил 76 миллионов рублей на покупку лекарств. Амур.инфо публикует перечень этих лекарственных средств.

Амурчане, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, а также те, кому были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, будут обеспечиваться лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, то есть в поликлиниках по месту прописки. Речь идет о лекарствах, снижающих свертываемость крови и уровень холестерина, сообщает правительство Амурской области.

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило перечень таких препаратов. Он содержит 23 наименования:

1. Амиодарон 2. Амлодипин 3. Апиксабан 4. Аторвастатин 5. Ацетилсалициловая кислота 6. Бисопролол 7. Варфарин 8. Гидрохлоротиазид 9. Дабигатрана этексилат 10. Изосорбида мононитрат 11. Индапамид 12. Клопидогрел 13. Лаппаконитина гидробромид 14. Лозартан 15. Метопролол 16. Моксонидин 17. Периндоприл 18. Прокаинамид 19. Пропафенон 20. Ривароксабан 21. Соталол 22. Тикагрелор 23. Эналаприл

«В данный момент мы подготовили регистр пациентов, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, другие острые сердечно-сосудистые заболевания и оперативные вмешательства по кардиологическому профилю. Таких в области на данный момент 3 876 человек. Отметим, в регистр не входят лица, имеющие право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с федеральным законом "О государственной социальной помощи" (инвалиды). На основании перечня препаратов и регистра пациентов медицинскими организациями области сейчас формируется заявка на потребность в лекарственных препаратах. В заявке отражается дозировка и количество нужных препаратов. После окончательного свода заявок будет объявлен аукцион на закупку лекарственных средств для годовой потребности граждан. Ориентировочно он будет проведен в феврале», – сообщила руководитель отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Амурской области Наталья Пинегина.

30 ноября 2019 года правительство Российской Федерации издало постановление N 1569 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие здравоохранения"», направленное на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.