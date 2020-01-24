Лолита шокировала публику своим купальником

56-летняя Лолита Милявская опубликовала откровенное видео на своей странице в Инстаграме. Певица любит эпатировать публику, и в этот раз она выложила провокационное видео в купальнике и без макияжа.

На звезду в Инстаграме подписано более 2,6 миллиона человек. Фанаты постоянно комментируют новые фото и видео. 23 января Лолита выложила видео, показав себя в черном купальнике с рукавами и без макияжа.

«Всем привет! Вышла из бассейна, глаза красные – очки пропускают воду. Ну и я в купальнике. Теперь смотрите, какие купальники делают – с длинными рукавами. Это специально для тех, которые, как я, не любят, когда рыбы проплывают и тебя случайно трогают плавниками. Это вызывает омерзительное ощущение. Ну и для тех, кто не очень любит солнышко и у кого, как у меня, много родинок. Всем хорошего дня», – рассказывает в видео Лолита.

В комментариях люди разделились на два лагеря. Первая группа поддерживает певицу в ее начинаниях и отсутствия стеснения: «Лолита, ты прекрасна!», «Естественность наше все!», «Икона стиля, уважаю», «Знаете, Лолита естественная и уверенная в себе женщина! Мы, когда утром просыпаемся, не бежим делать уколы! Спасибо вам, что вселяете уверенность в себе».

Другие осуждают 56-летнюю Лолиту за то, что она не стесняется ничего.

«Ужас, мои глаза! Зачем такое публиковать», «Очень вас уважаю, но это перебор», «Лолита, вам нужно немного лицо порядок привести, укольчики мезотерапии…», «Вы же женщина, мать… Зачем такое выставлять?», – пишут пользователи.

Ранее Лолита сообщала о том, что не может получить пенсию. Проблемы возникли из-за того, что часть своей жизни певица проработала в Украине.