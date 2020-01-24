Стала известна дата прощания с Юрием Кузнецовым

Фото: Благовещенская городская Дума

В 10:00 начнется отпевание. На церемонии прощания при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

О том, каким при жизни был Юрий Кузнецов, рассказали ветераны войны в Афганистане Александр Боржко и Владимир Бородавкин.

«Он до последнего дня работал. Работа у него была не простая – замещал председателя городской думы. Решал серьезные дела города, об этом в последнее время все время и думал. У него хорошая семья, надежный тыл. Он как курсантом женился, так с женой всю жизнь и прожил. Осталось трое сыновей. Старший сегодня прилетел из Москвы, как только узнал, что отец умер. Двое здесь, в Благовещенске, живут. Внуков много», – рассказал Владимир Бородавкин.

Владимир Илларионович учился с Кузнецовым на разных курсах – сначала в ДВОКУ, затем – в Военной академии имени Фрунзе в Москве. Близко познакомились они в столице.

«Он на год раньше окончил академию Фрунзе, в 80-м году, а я через год. И был направлен по просьбе Юрия Викторовича к нему в полк, в Баграм (Афганистан), начальником штаба полка. Вместе со мной в полк прибыл будущий министр обороны Павел Сергеевич Грачев – замкомандиром полка. Вот мы служили все вместе в Афганистане. Он всегда был требовательный, резковатый. Но так оно и должно быть – мягкие командиры героями не становятся. Но он отличался заботой о подчиненных. Он очень строго относился к тем командирам, которые имели потери личного состава в боевой обстановке. Требовал от командиров именно заботы о подчиненных, это его отличало от других», – добавил Владимир Илларионович.

В Афганистане с Юрием Викторовичем Кузнецовым служил и председатель амурского отделения ДОСААФ Александр Боржко.

«Я был командиром взвода в Баграме в 1981 году. Он уже был командиром воздушно-десантного полка № 345 там же в Баграме. В 1982 году была "Панджшерская операция" – боевая операция в Панджшерском ущелье. После нее он и получил звание Героя Советского Союза. Потом мы встретились в Благовещенске: я был командиром батальона курсантов ДВОКУ, он прибыл к нам начальником училища. 8 лет мы вместе с ним служили.

Воспоминания о нем только хорошие. Он такой жесткий, требовательный, десантный генерал. Много требовал, но в то же время был весьма человечным: всегда вникал в проблемы как курсантские, так и офицерские. Мне искренне жаль, что так произошло.

Служить командиром батальона у него было ну очень тяжело. Но это был начальник училища, который за своих офицеров стоял горой. И в общем-то все задачи решались. Иногда некоторые ситуации даже с юмором воспринимались, могли и подшутить над ним. Он сам по себе такой грозный, но человечный, в душе добрым человеком был», – рассказал Александр Боржко.

Соболезнования родным и близким Юрия Кузнецова выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«На 74-м году жизни ушел Юрий Викторович Кузнецов. Выражаю искреннее соболезнование родным, близким, коллегам и всем, кто знал этого яркого, порядочного, решительного и доблестного человека. Это невосполнимая утрата для всех нас. Юрий Викторович – коренной дальневосточник. Он связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как смелый и талантливый командир, не раз рисковал жизнью, за что был удостоен самых высоких наград и звания Героя Советского Союза.

Генерал Юрий Кузнецов активно занимался общественной деятельностью. Два созыва он проработал депутатом законодательного собрания Приамурья, позже являлся депутатом Благовещенской городской думы. Его вклад в развитие любимого города был значителен. И никаких вопросов не возникло, когда ему присвоили звание "Почетный гражданин города Благовещенска".

От нас ушел талантливый, честный и великодушный человек. Таким он и останется в нашей памяти. Разделяю горе всех, кто знал Юрия Викторовича, и выражаю свои соболезнования. Скорблю вместе с вами», – сказал Орлов.