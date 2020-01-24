Десятая ледовая переправа открыта в Амурской области

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В Мазановском районе на реке Селемдже на автодороге Введеновка – Экимчан – подъезд к поселку Ивановский официально открылась ледовая переправа. В Амурской области она стала десятой по счету в нынешнем осенне-зимнем сезоне.

Данная переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует специальный акт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Таким образом, в настоящее время в Амурской области функционируют следующие ледовые переправы: на реке Зея в Свободненском и Шимановском районах; на реке Пера в Свободненском районе; на реке Амур в Михайловском районе; на реке Селемдже в Селемджинском и Мазановском районах; на реке Гилюй в Зейском районе; на реке Деп в Зейском районе; на реке Нюкже в Тындинском районе.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям региона правила передвижения по ледовым переправам: в целях личной безопасности выезжать на водоем следует только на оборудованных ледовых переправах; в темное время суток и в условиях плохой видимости (туман или пурга) выезжать на лед запрещено; во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы следует строго руководствоваться требованиям всех информационных знаков, установленных перед въездом на ледовую переправу; на ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим.

В случае возникновения нештатной ситуации следует звонить: 101 – для набора со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.