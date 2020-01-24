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сегодня, 12:12 0

Герою Амур.life «маленькому человеку» Сергею Кухарю предложили работу

Герою Амур.life «маленькому человеку» Сергею Кухарю предложили работу

Известный в Благовещенске «Паспарту», некогда выступавший в аналоговом квесте Fort Boyard Сергей Кухарь, стал настоящим героем дня после публикации рассказа о его непростой судьбе в интернет-журнале Амур.life. Из-за небольшого роста ему трудно было найти работу. В первые же сутки после публикации Сергею предложили сразу несколько вакансий.

«Мне предлагали поработать на металлоприемке, на стройке, аниматором и другие разные варианты. Лучшее предложение поступило от руководителя одной из турбаз Благовещенска — попробовать себя в качестве администратора», — рассказал Сергей.

«Действительно, мы с мужем прочитали эту статью и подумали: почему бы и нет. На самом деле есть множество профессий, в которых рост не имеет значения. Есть, наверное, такой комплекс работодателей. У нас на турбазе задача администратора – принимать посетителей, выдавать все необходимое. Возможно и проживание, здесь есть теплый капитальный дом. Каждый день у турбазы есть транспортное сообщение с городом. Если Сергей покажет себя ответственным и исполнительным работником, все сложится», — рассказала руководитель турбазы.

Накануне Сергей Кухарь также обратился в прокуратуру Амурской области с просьбой помочь ему с жильем. С 12-летнего возраста Сергей является сиротой. Необходимо выяснить, есть ли у него право на квартиру.

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#жизнь

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