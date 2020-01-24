Герою Амур.life «маленькому человеку» Сергею Кухарю предложили работу

«Мне предлагали поработать на металлоприемке, на стройке, аниматором и другие разные варианты. Лучшее предложение поступило от руководителя одной из турбаз Благовещенска — попробовать себя в качестве администратора», — рассказал Сергей.

«Действительно, мы с мужем прочитали эту статью и подумали: почему бы и нет. На самом деле есть множество профессий, в которых рост не имеет значения. Есть, наверное, такой комплекс работодателей. У нас на турбазе задача администратора – принимать посетителей, выдавать все необходимое. Возможно и проживание, здесь есть теплый капитальный дом. Каждый день у турбазы есть транспортное сообщение с городом. Если Сергей покажет себя ответственным и исполнительным работником, все сложится», — рассказала руководитель турбазы.

Накануне Сергей Кухарь также обратился в прокуратуру Амурской области с просьбой помочь ему с жильем. С 12-летнего возраста Сергей является сиротой. Необходимо выяснить, есть ли у него право на квартиру.