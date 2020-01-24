В Тынде под действие дальневосточной ипотеки подходят две новостройки

Фото: администрация Тынды

В администрации Тынды прошло координационное совещание по вопросам реализации в Тынде программы «Дальневосточная ипотека». Участие в совещании приняли также представители строительных компаний и банков.

На встрече обсудили вопросы предоставления ипотечных кредитов жителям Тынды. Одним из условий программы, разработанной специально для Дальнего Востока, является покупка жилья в городах только на первичном рынке. Банки предоставляют кредиты на эти цели под 2 % при первоначальном взносе 20 %. Участниками программы могут стать молодые семьи, возраст супругов должен быть до 35 лет.

Сегодня в Тынде под эту программу подходят два дома – на улицах Октябрьская, 22Б, и Депутатская, 13Е. Это новостройки, в которых имеются 1, 2 и 3-комнатные квартиры. Дома построены в микрорайонах с развитой инфраструктурой, рядом есть школы и детские сады.

Банки готовы принять заявки от жителей Тынды, которые желают приобрести квартиры по программе «Дальневосточная ипотека» на первичном рынке столицы БАМа, сообщает пресс-служба администрации Тынды.