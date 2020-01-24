День рождения «Траффика», авторалли, китайский Новый год: выходные в Благовещенске

В грядущие выходные в Благовещенске для жителей и гостей готовят различные мероприятия, как культурные, так и спортивные. А желающие стать свидетелями зрелищных автогонок ждут в Свободном.

Суббота, 25 января

В 10:00 для народных исследователей Благовещенска организуют экскурсию по зданию управления ЗАГС Амурской области. В роли гида выступит его начальник Наталья Томилова.

В Белогорье в комплексе по улице Релочной,26 в 11:30 стартует личное первенство по плаванию (сдача норм ВФСК ГТО).

В 12:00 в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» пройдет квест в стиле исторического расследования – «Один дом – много событий». (12+)

В 14:00 в МБ «Диалог» (Политехническая, 46) для читателей школьного возраста пройдет час истории «Мы помним город осажденный», посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Дети узнают, когда началась блокада, что это такое и как люди выживали в суровое время, прочитают рассказы и стихотворения. (6+)

В МБ «Дом семьи» (Пионерская, 157) в 14:00 начнется час знаний «Имя и астрология» в честь Татьяниного дня. Гости познакомятся с историей возникновения Татьяниного дня, со значением имени, а также особенностями характера, узнают, кто такая Татиана Римская и как она связана со студентами. (12+)

В 14:00 в молодежной библиотеке имени Чехова (Комсомольская,3) пройдет нескучная лекция-интерактив «Куда есть пошел ПОСТМОДЕРНИЗМ?» для любителей Хулио Кортасара, Курта Воннегута, Патрика Зюскинда, творчества Гришковца, Улицкой, Татьяны Толстой или Бориса Акунина. С участниками обещают обсудить любимые произведения и узнать, что же в них постмодернистского. Читает курс в клубе доступной литературы «ЛитSplit»преподаватель кафедры литературы и МХК АмГУ Анна Юрьева. (12+)

В 15:00 в отделении ДК села Плодопитомник состоится спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные». Актеры образцовой театральной студии «Этюд» расскажут зрителям о тяжелой жизни детей в блокадном Ленинграде. (6+)

В библиотеке искусств (Ленина, 72) в 15:00 пройдет беседа «Встречаем китайский Новый год». Этот праздник определяется по лунному календарю, он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому новый год в Китае выпадает на разные даты – между 21 января и 20 февраля. В этом году – на 25 января. (12+)

В ЦДШИ в 16:00 начнется юбилейный концерт «Кто такие "Фантазёры"», посвященный 5-летию образцового детского театра «Фантазёры». В концерт включены фрагменты лучших спектаклей театра, также зрителям обещают разные сюрпризы и неожиданности.

В 17:00 в библиотеке имени Чехова состоится встреча с дирекцией дальневосточного кинофестиваля игрового любительского кино «Точка возврата». В программе: церемония награждения участников, которые не смогли попасть на финальные мероприятия в Хабаровске; показ лучших фильмов «Точки возврата-2019», в том числе фильм благовещенского режиссера Сергея Храмых «Зимняя резина», который победил в основном конкурсе фестиваля. Вход свободный. (18+)

В 18:00 в Амурской областной филармонии начнется концерт из цикла «Живая струна» – «Спасите наши души». На творческой встрече в музыкальной гостиной прозвучат песни Владимира Высоцкого. В концерте принимают участие исполнители бардовской песни. (12+)

В Амурском областном театре драмы в 18:00 можно будет посмотреть шекспировскую комедию в двух действиях «Двенадцатая ночь, или Все, что угодно». (12+)

Воскресенье, 26 января

В 10:00 в библиотеке имени Машука (Институтская, 10/1) откроется книжная выставка «Тонкий знаток человеческих душ», посвященная 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова. Выставка представит знаковые произведения и биографические данные русского писателя. (0+)

В 10:00 в центре рукопашного боя «Динамо» (Ленина, 148/3) заранее записавшиеся смогут сдать нормы ВФСК «Готов к труду и обороне» по самозащите без оружия. Возраст участников от 13 до 29 лет. В 14:00 в спорткомплексе «Юность» (Краснофлотская, 6) участники от 50 до 70 лет будут выполнять норматив ВФСК ГТО «Скандинавская ходьба».

В 12:00 в Амурском областном театре драмы начнется волшебная сказка «Щелкунчик-Принц». (0+)

В 15:00 в музейно-выставочном комплексе «Дом Саяпина» состоится авторская экскурсия Натальи Овсийчук «Жизнь и быт благовещенцев в конце 19 – начале 20 века». (12+)

В малом зале ОКЦ в 16:00 начнется концерт женской танцевальной группы «Татьяна», посвященный Татьяниному дню. (6+)

В 18:00 в Общественно-культурном центре состоится большой танцевальный спектакль «Идея рождается…» студии танца «Траффик». Коллективу исполняется 10 лет. (6+)

Суббота и воскресенье, 25-26 января

Два дня в благовещенском спорткомплексе «Динамо» (Калинина,137) состоится чемпионат и первенство города по бадминтону «Амурский волан–2020». Участие примут также спортсмены из Москвы. Всего ожидается порядка 50 участников из Благовещенска, Москвы, Константиновского района. Постоянными участниками соревнований выступают дети с ограниченными возможностями. 25 января игры будут проходить с 9:00 до 21:00. 26 января – в 9:00. В 18:00 – награждение и парад закрытия.

В спортивном зале федерации тайского бокса (Студенческая, 45/5) с 11 часов 25 и 26 января пройдет чемпионат и первенство города Благовещенска по тайскому боксу среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок, а также юношей и девушек.

В Свободном в эти дни пройдет первый этап кубка ДВФО по авторалли: «Амур-Зея 2020». Начало соревнований в субботу: с 10:00 до 14:00 на реке Зея в районе Суражевки, (затон сплавбаза); с 15:00 до 20:00 – на озере Большанка. В воскресенье соревнования начнутся в 10:00 на Перской протоке (водозабор реки Пера).