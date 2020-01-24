В Амурской области эвакуировали здания, где расположены салоны мобильной связи

23 января по всей Амурской области производилась эвакуация людей из зданий, в которых расположены салоны мобильной связи одного из федеральных сотовых операторов. Это следует из оперативной сводки, опубликованной на сайте правительства региона.

Эвакуация затронула такие населенные пункты, как Благовещенск, Зея, Свободный, Тында, Шимановск и другие.

«(...) в 12:23 23 января поступила информация о минировании салонов мобильной связи [одного из федеральных сотовых операторов], расположенных на территории Амурской области: 1. Благовещенск, улица Калинина, 140 – эвакуировано 150 человек; 2. Благовещенск, улица 50-летия Октября, 42/2 – эвакуировано 10 человек; 3. Благовещенск, улица 50-летия Октября, 28 – эвакуировано 40 человек; 4. Благовещенск, улица Мухина, 114 – эвакуировано 10 человек; 5. Благовещенск, улица Зейская, 181 – эвакуировано 2 человека; 6. Благовещенск, улица Амурская, 71 – эвакуировано 4 человека; 7. Зея, улица Ленина, 26 – эвакуировано 2 человека; 8. Свободный, улица Карла Маркса, 24 – эвакуировано 3 человека; 9. Тында, улица Красная Пресня, 52 «Б» – эвакуирован 1 человек; 10. Шимановск, улица Плеханова, 38 – эвакуировано 2 человека; 11. Шимановск, улица Орджоникидзе, 34 – эвакуировано 2 человека; 12. Ивановский район, Ивановка, улица Луговая, 28 «А» – эвакуировано 42 человека; 13. Тамбовский район, Тамбовка, улица 50-летия Октября, 21 – эвакуирован 1 человек; 14. Сковородино, улица Победы, 15 – эвакуирован 1 человек; 15. Михайловский район, Поярково, улица Советская, 4 – эвакуирован 1 человек; 16. Райчихинск, улица Победы, 27 – эвакуировано 6 человек; 17. Белогорск, улица Кирова, 68 – эвакуировано 6 человек; 18. Белогорск, улица Ленина, 30 – эвакуировано 4 человека; 19. Белогорск, улица Кирова, 119 – эвакуировано 5 человек», – сказано в сообщении на сайте правительства Амурской области.

В общей сложности было эвакуировано 292 человека. При обследовании 19 салонов мобильной связи взрывных устройств не обнаружили.

В сводке говорится и об инцидентах 23 января с детскими садами. Поступала информация о минировании 20 образовательных учреждений в Благовещенске: садов № 60, № 32, № 40, № 49, № 50, № 68 (корпус 3), № 67 (корпус 2), № 28 (корпус 1), № 47, № 32 (корпус 2), № 28 (корпус 2), № 28 (корпус 3), № 19, № 68, № 5, № 5 (корпус 2), № 5 (корпус 3), № 4, а также средней школы № 23 с дошкольным отделением.

Всего было эвакуировано 4 529 человек, из них 3 914 детей. Обследовали все 20 образовательных учреждений, и информация о минировании не подтвердилась, взрывных устройств обнаружено не было. Воспитательные и образовательные процессы возобновились.

Также жители Благовещенска сообщали в редакцию ИА «Амур.инфо» об эвакуации людей по адресам: улица ​Институтская, 1 (торговый центр «От и До») и улица 50-летия Октября, 28 (дом быта «Элегант»).

Ранее Амур.инфо сообщало, что Центр общественных связей ФСБ России назвал сервис, с которого на электронные адреса российских школ, детсадов, больниц, судов и торговых центров рассылали сообщения о минировании объектов. Зарубежный сервис расположен в Нидерландах.