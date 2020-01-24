В Благовещенске впервые пройдет выставка Государственного литературного музея

29 января в Амурском областном краеведческом музее начнёт работу уникальная передвижная выставка Государственного литературного музея (1939 г.) «Чехов. Страницы жизни».

Выставка в основном построена по материалам личного архива А.П. Чехова, переданного в 1921 году в музей сестрой писателя Марией Павловной Чеховой. Это документы, рукописи, книги, рассказывающие о важнейших этапах жизни и творчества Антона Павловича. Интересна подборка книжных и журнальных иллюстраций к произведениям Чехова, а также афиш театральных постановок его пьес.

Посетители смогут познакомиться с историей путешествия Чехова на Дальний Восток, увидеть копии документов, фотографий, писем, связанных с этой темой. Центральное место займут картины амурских художников: Литовченко И. М. «Чехов на Амуре» и Григория Зорина «Чехов на Сахалине» из фондов Амурского областного краеведческого музея, а также недавно появившаяся в музее картина амурского художника Ильи Коркина «Чехов на Амуре».

Известный писатель, мастер короткого рассказа Антон Павлович Чехов был в Благовещенске проездом в июне 1890 года по дороге на остров Сахалин.

«Я в Амур влюблён; охотно бы пожил на нём года два. И красиво, и просторно, и свободно, и тепло», – делился он впечатлениями в одном из писем редактору газеты «Новое время» Суворину.

Выставка разместится в зале 24 и будет работать до 16 февраля.

В Амурском областном краеведческом музее периодически проводятся выставки и чтения произведений Антона Павловича, участвуют в этом библиотеки. 8 февраля в 16 часов в Амурской областной библиотеке пройдет I Чеховский фестиваль, на который было подано около 60 коротких рассказов от разных авторов. Его организатором является председатель Амурского регионального отделения Российского союза писателей, автор проекта «Зеленая лампа» Галина Одинцова.

Исследованием творчества Чехова и историей его путешествия на Дальний Восток в Благовещенске занимается журналист, писатель и краевед Валентина Кобзарь.

Для справки. На сегодняшний день коллекция музея составляет свыше полумиллиона единиц хранения, что позволило создать более десяти мемориальных экспозиций, ныне известных не только россиянам, но и далеко за пределами нашей страны: «Музей-квартира Ф. М. Достоевского», «Дом-музей А. П. Чехова», «Дом-музей А. И. Герцена», «Дом-музей М. Ю. Лермонтова», «Музей-квартира А. Н. Толстого», «Музей Серебряного века», «Дом-музей М. М. Пришвина» в деревне Дунино, Дом-музей Б. Л. Пастернака» в Переделкине, «Дом-музей К. И. Чуковского» в Переделкине, «Информационно-культурный центр „Музей А. И. Солженицына“ в г. Кисловодске».

С 1 ноября 2018 года Дом-музей А.П. Чехова закрыт для посетителей в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ, а передвижная экспозиция показывается в других музеях России.

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