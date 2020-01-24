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Генконсульство РФ в Харбине начнет выдавать паспорта и делать визы в 2020 году

Генконсульство РФ в Харбине начнет выдавать паспорта и делать визы в 2020 году
Фото: Heilongjiang Daily

Генеральное консульство РФ в Харбине начнет выдавать паспорта для россиян и оформлять российские визы для иностранцев в 2020 году. Об этом в интервью ИА Sputnik заявил генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.

Генеральное консульство в Харбине открылось в августе 2019 года. В зону ответственности ведомства входят провинция Хэйлунцзян и городской округ Хулунбуир Автономного района Внутренняя Монголия. В настоящее время консульство не имеет технической возможности оформлять паспорта и визы. Все эти функции по-прежнему выполняет Генконсульство РФ в Шэньяне, сообщает Biang.ru.

«Основной задачей в настоящее время для нас является подготовка его к полноценному функционированию. Сейчас мы действительно не имеем технической возможности осуществлять часть консульских функций, но это временное состояние. (…) Мы планируем начать выполнять консульские функции в полном объеме, в том числе выдавать визы и оформлять паспорта, в течение этого года», – сообщил Владимир Ощепков.

В ближайшее время генконсульство переедет во временный офис, где начнет работать полноценно. В течение 2 лет планируется переезд дипмиссии в здание, где до 1962 года располагалось Генконсульство СССР.

«Когда мы приехали в Харбин, мы обнаружили, что имевшаяся в городе советская дипломатическая недвижимость была непригодна для использования. Генконсульство СССР было закрыто в 1962 году, а здания, в котором оно располагалось, построены более ста лет назад. Потребуется определенное время и усилия, чтобы привести их в порядок. Нами начат диалог с местными властями о скорейшей передаче нам комплекса зданий бывшего советского генконсульства в Харбине, находящегося на улице Яоцзинцзе, 22. По предварительным оценкам, на ремонтно-восстановительные работы потребуется не менее двух лет. В ожидании, мы планируем работать во временном офисе,– пояснил Ощепков.

Ранее Генеральное консульство РФ в Харбине начало вести учет граждан РФ, проживающих в провинции Хэйлунцзян.

«Площадь нашего консульского округа – почти 700 000 квадратных километров, здесь проживает около 40 миллионов человек. На его территории более двух десятков пограничных переходов с Россией, а протяжённость линии российско-китайской границы составляет свыше 3,5 тысячи километров.

В 2019 оду консульский округ посетило более 1 миллиона российских граждан, несколько тысяч россиян живут в провинции постоянно. Это студенты, туристы, предприниматели, люди, заключившие браки с гражданами Китая.

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#Китай

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