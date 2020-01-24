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24января
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сегодня, 12:23 4

В Белогорске тотально исследуют сети водоснабжения

В Белогорске тотально исследуют сети водоснабжения
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске впервые проведут комплексное обследование сетей водоснабжения. При этом специалисты оценят качество воды. Так Белогорск готовится к участию в региональной программе «Чистая вода».

Решение об этом принял глава города Станислав Мелюков. Он провел рабочее совещание с участием замглавы по ЖКХ, директором водоснабжающего предприятия и руководителем специализированной организации.

Тотальное исследование сетей, всех артезианских скважин, станций второго подъема воды в микрорайонах «Центральный», «Транспортный», «Амурсельмаш» с одновременной оценкой качества воды на соответствие норм и действующих правил будут выполнены в рамках подготовительных мероприятий по участию в региональной программе «Чистая вода».

«Исследования в таком объеме будут проводиться впервые в истории города, – рассказал начальник Водоканала Белогорска Вячеслав Остапенко. – Все мы понимаем, что состояние сетей и качество воды, поступающей из скважин в систему водоснабжения, далеки от определения “удовлетворительное”. Поэтому по поручению главы города будет проведено обследование специализированной организацией из Хабаровска – это «Дальневосточное предприятие Водоканалналадка”».

Планируется, что актуализация схемы водоснабжения Белогорска будет проведена в ускоренные сроки. Конечным результатом должен стать документ, содержащий комплекс мероприятий по капитальному ремонту сетей, реконструкции и их модернизации.

«Решение инженерно-технических проблем на объектах водоснабжения, водоотведения и очистки воды – это главный профиль нашей организации, – пояснил директор предприятия Алексей Инчагов. – Более полувека наше предприятие занимается в дальневосточном регионе решением инженерно-технических проблем на объектах водоснабжения, водоотведения и очистки воды, имеем значительный опыт и партнеров во многих научно-технических структурах, занимающихся этими вопросами. К выполнению мероприятий уже приступили. В обозначенные сроки выполнения всех мероприятий уложимся», – информирует пресс-служба администрации Белогорска.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    48 минут назад

    зимой самое время

  • Oldlord

    Oldlord
    41 минута назад

    Дукла

    зимой самое время



    Готовь сани летом, а телегу зимой! )



  • Алиса65

    Алиса65
    27 минут назад

    Уж сколько раз "исследовали", даже писали, что запущен механизм для очистки воды, а вода как была не питьевая, так и есть. Приходится для приготовления еду воду покупать, а платим за что?

  • Oldlord

    Oldlord
    21 минута назад

    Алиса65

    Уж сколько раз "исследовали", даже писали, что запущен механизм для очистки воды, а вода как была не питьевая, так и есть. Приходится для приготовления еду воду покупать, а платим за что?



    Проблема выяснить за что платите?



    Какого качества должна быть поставляемая вода?



    Если услуга не выполнена, то и платить не обязательно.



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