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В Свободненском районе в аварии погиб водитель грузовика

В Свободненском районе в аварии погиб водитель грузовика
Фото: instagram.com

В Свободненском районе произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Грузовой «ниссан» врезался в другой грузовик, стоявший на обочине. Водитель японского автомобиля погиб на месте.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в региональной Госавтоинспекции, столкновение произошло в четверг, 23 января, около 19 часов на втором километре дороги «Подъезд к Сохатино».

За рулем «ниссана» был мужчина 1987 года рождения. От полученных при столкновении травм он скончался. По данному факту сотрудники МО МВД России «Свободненский» проводят проверку.

Обстоятельства трагедии описаны в инстаграм-аккаунте svbnews: «На автотрассе, толком не прижавшись к обочине, стоял грузовик без каких либо габаритных огней. Водитель другого грузовика двигался в попутном направлении в сторону Свободного. Темное время суток ограничивало видимость, что сыграло свою роль. Водитель въехал в стоящий во мраке автомобиль. В результате полученных травм скончался на месте».

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Вчера, 23 января, около 19 часов, по автотрассе по направлению в село Желтоярово, в трёх километрах от федеральной автотрассы, произошло серьёзное #ДТП с летальным исходом. ⠀ На автотрассе, толком не прижавшись к обочине стоял грузовик, без каких либо габаритных огней. Водитель другого грузовика двигался в попутном направлении, в сторону Свободного. Темное время суток ограничивало видимость, что сыграло свою роль. Водитель въехал в стоящий во мраке автомобиль. В результате полученных травм скончался на месте. ⠀ Если вы стали очевидцем данной трагедии, либо проезжали мимо и видели как автомобиль был припаркован создавая угрозу движению, пожалуйста, свяжитесь с родственниками погибшего. Помогите восстановить справедливость. ⠀ 📷@galina_litvincheva 📞+79143999366 #svnews #твояобласть #амурскаяобласть #новостиобласти #свободненскийрайон

Публикация от Новости Свободного (@svbnews)

Тем временем родственники погибшего в аварии мужчины просят очевидцев ДТП связаться с ними по номеру: +7-914-399-93-66. Им необходимо установить, что стоявший грузовик был припаркован таким образом, что создавал угрозу безопасности дорожного движения.

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#ДТП

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