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Амурские депутаты смогут голосовать за законопроекты по видеосвязи

Амурские депутаты смогут голосовать за законопроекты по видеосвязи

Депутаты амурского заксобрания смогут принимать участие в обсуждении законопроектов и голосовать по видеосвязи, то есть не посещая заседания. Об этом журналистам рассказал председатель областного законодательного органа Вячеслав Логинов. На пресс-конференции спикер подвел итоги ушедшего года и рассказал о планах на 2020 год.

Ввести возможность голосования по видеосвязи планируется в течение этого года. Сейчас депутаты могут голосовать удаленно, заранее выразив свое мнение касательно какого-либо разработанного законопроекта на бумаге.

«Депутаты все разные: есть бизнесмены, учителя, есть командировки, есть просто болезни. Мы хотим, чтобы все депутаты могли участвовать в законотворческом процессе, неважно, присутствуют они в законодательном собрании или нет. Для этого мы в пробном, "бумажном", варианте уже запустили систему удаленного голосования. Депутаты, обсуждая вопросы повестки дня в момент прохождения комитета, дают свою оценку тому или иному проекту. Когда у них нет возможности выразить свой голос на сессии, они могут заполнить пакет документов, принести его лично и таким образом проголосовать. Повестка у нас подписывается за неделю до заседания.

В дальнейшем мы хотим все это перевести в цифру, чтобы любой депутат, имея смартфон, компьютер или планшет, по защищенному каналу связи мог участвовать в заседании: голосовать, задавать в ходе обсуждения вопросы, давать комментарии онлайн. Первый шаг мы сделали: всю эту процедуру реализовали на бумаге в рамках удаленного голосования. Второй шаг касается оборудования: мы купили огромный монитор. Сейчас стоит вопрос модернизации системы, по которой мы голосуем. Думаю, в течение года мы должны справиться», – рассказал Вячеслав Логинов. Он добавил, что за время действия этого изменения в регламенте работы заксобрания на сессии всегда собирался кворум.

Ранее, еще до принятия соответствующих поправок в статьи региональных законов, которые дали депутатам право голосовать, не присутствуя на сессии, противником удаленного голосования выступил руководитель фракции КПРФ в заксобрании Роман Кобызов. Он заявил, что «количество присутствующих на заседаниях депутатов существенно уменьшится, обсуждение законов и других вопросов сократится до минимума».

Подводя итоги, председатель амурского заксобрания отметил, что в течение 2019 года депутаты регулярно выезжали в населенные пункты области к своим избирателям. В ходе выездов парламентарии, как правило, получают обратную связь, узнают о проблемах, на основании которых затем рождаются новые законопроекты. Вячеслав Юрьевич выделил острую и общую для многих населенных пунктов проблему – проблему в сфере образования. Однако в сельской местности она проявляется в нехватке учителей, в городских округах – в нехватке площадей, из-за которой дети вынуждены учиться в несколько смен.

Для решения проблемы с дефицитом педагогов в Приамурье сейчас работает федеральная программа «Земский учитель». Ее финансирование рассчитано на 3 года. До 2022 года включительно по два миллиона рублей будет выплачено 126 педагогам, которые пройдут конкурсный отбор на трудоустройство в школах Амурской области. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 212 миллионов рублей, в областном – 40 миллионов.

В планах у амурского законодательного органа в ближайшее время начать работать по посланию президента. «Мы на сессии почти закончили работу по прошлому посланию президента, у нас осталась тема по детским садам. Например, 23 января на сессии по поставленным задачам президента мы расширили время бесплатного проезда для многодетных семей. Раньше дети ездили бесплатно в муниципалитетах только с сентября по май, теперь – круглогодично.

С понедельника приступим к работе по новому посланию президента. Здесь будем брать базовое законодательство субъектов, смотреть, как в ближайшее время будут приняты федеральные законы, и приводить региональные законы в соответствии с федеральными. Затем оценим возможность регионального бюджета в части расширения мер поддержки. В рамках экономики будем прорабатывать меры, повышающие стимулирование бизнеса, и в целом развития экономики на территории области», – подытожил Логинов.

Он добавил, что в рамках межпарламентских связей регионов в этом году амурские парламентарии отправятся во Владивосток. Там депутаты обсудят ряд вопросов, в числе которых – от Амурской области – проблему увеличения численности волков в регионе.

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#заксобрание

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    единороссы теперь будут голосовать нежась на песочке-можно и в область совсем не приезжать

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот! Ночью встану у окна И стою всю ночь без сна - Все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?

    Л. Филатов.

  • Oldlord

    Oldlord
    37 минут назад



    ~~Амурские депутаты смогут голосовать



    Амурские де_путаты могут вообще не голосовать - всё равно ничего не изменится.

  • Дукла

    Дукла
    36 минут назад

    не пошёл на выборы?проголосовал за ЕР!

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Дукла

    проголосовал за ЕР!



    Ну, вы можете голосить за кого угодно, хоть за Димона, хоть за Ксюшу...

    А я голосую только за достойных кандидатов.

  • Дукла

    Дукла
    24 минуты назад

    перечисли

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад

    Дукла

    перечисли



    В амурском отделении жёлто-голубой партии не знаю ни одного.



    А ты знаешь?



    Давай обсудим.



  • Дукла

    Дукла
    20 минут назад

    вопросом на вопрос не отвечают-перечисли

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