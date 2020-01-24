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сегодня, 11:00 1

Госдума приняла поправки в закон «О полиции»

Госдума приняла поправки в закон «О полиции»
Фото: pixabay.com

Государственная дума Российской Федерации приняла поправки в закон «О полиции». Нововведения призваны усилить защиту прав граждан. Среди новых обязанностей правоохранительного ведомства – сообщать родственникам пострадавшего о том, в какую больницу его направили.

Полицейские обязаны сообщить родственнику или близкому лицу пострадавшего об оказанной ему первой помощи и о том, в какую медицинскую организацию он был направлен.

Задержанный получит право на звонок не только близким родственникам – например, супругам или родителям, но и близким лицам – братьям, сестрам и так далее.

Изменились правила поиска внезапно исчезнувших людей. Теперь полиция сможет заняться розыском лиц не просто пропавших без вести, а «исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками».

Также закон обязывает МВД информировать хозяев не только о проникновении в жилые, но и в нежилые помещения или на земельные участки. Проникновение допускается для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, или для спасения жизни граждан. Об этом сообщили в инстаграм-аккаунте Государственной думы.

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#закон #российская власть

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Комментарии
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  • Asd456

    Asd456
    7 минут назад

    Это очень существенные поправки так гораздо радостнее жить, звонить можно теперь куда захочешь или полиция будет радовать звонком ваших друзей. Спасибо нашим депутатам.

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