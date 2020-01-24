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24января
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сегодня, 10:36 0

Стоимость содержания космодрома Восточный превысила 3 миллиарда рублей в год

Стоимость содержания космодрома Восточный превысила 3 миллиарда рублей в год
Фото: russian.space

Стоимость содержания космодрома Восточный за год выросла на 350 миллионов рублей. Это следует из данных аналитической системы «СПАРК-Маркетинг».

По сведениям системы, на «содержание объектов наземной космической инфраструктуры и поддержание функционирования обеспечивающей инфраструктуры космодрома Восточный в 2020 году» выделено 3,052 миллиарда рублей, пишет «Интерфакс-АВН».

На содержание инфраструктуры космодрома в 2019 году было выделено 2,7 миллиарда рублей, в 2018-м – 2,249 миллиарда рублей.

Ранее Амур.инфо сообщало, что Роскосмос потратит 255 миллионов рублей, чтобы проверить, не завышена ли стоимость завершения строительства первой очереди космодрома Восточный.

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#космодром #финансы

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