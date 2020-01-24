Владимир Путин объяснил, как получить выплаты семьям на детей от 3 до 7 лет

Семьям с невысоким доходом нужно до 31 декабря 2020 года подать заявление и документы, чтобы получить пособие на детей от 3 до 7 лет. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности.

Глава государства отметил, что семьи, где среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума, смогут получить выплаты в размере половины прожиточного минимума ребенка. В среднем пособие составит около 5,5 тысячи рублей ежемесячно. Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю предстоит выработать связанную с этим нормативную базу, сообщает РИА Новости.

«Главное для людей – не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года», – сказал президент.

Как сообщало Амур.инфо, о новой мере поддержки семей Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию.

«Когда я говорил о деньгах семьям, у которых очень скромный доход подушевой на семью, не добивает до прожиточного минимума, это для поддержки детей от трех до семи лет, чего раньше мы не делали. Включительно семь», – уточнил Путин.