В Амурской области выдано уже 29 ипотечных кредитов под 2 %

В Минвостокразвития России состоялось первое совещание рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» под председательством министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, с участием представителей Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, а также субъектов ДФО.

Рабочая группа создана для координации вопросов на федеральном и региональном уровнях, связанных с доступностью дальневосточной ипотеки во всех субъектах Дальнего Востока. По словам министра Александра Козлова, в ее состав также войдут представители прокуратуры и Минстроя России.

«Главная цель рабочей группы очень простая – чтобы как можно больше людей могли получить «дальневосточную ипотеку» под 2 % быстро, без бюрократических препятствий, чтобы были в наличии квартиры. Темпы у нас изначально хорошие – всего за пять месяцев после того, как на Восточном экономическом форуме президент России дал поручение разработать данную программу, 7 декабря было подписано постановление правительства и 10 декабря, сразу после выходных, мы приступили к реализации. В настоящее время 14 банков-участников программы, 7 из них принимают заявки на покупку квартир. Остальные 7 банков формируют кредитные продукты и включатся в программу в следующем месяце», – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Отдельным вопросом, на котором остановился министр, стал анализ рынка недвижимости, сдерживание роста цен на жилье на первичном рынке, доступность жилья в регионах Дальнего Востока.

«По поручению вице-премьера Юрия Трутнева, которое он дал на совете глав 27 ноября в Якутске, высшим должностным лицам в регионе до 1 февраля организовать работу по формированию на территории субъекта перечня строительных организаций и производителей домокомплектов, готовых участвовать в Программе при условии сдерживания роста стоимости квадратного метра жилья на весь период действия Программы. Заключить соглашения о сотрудничестве со строительными организациями», – отметил глава Минвостокразвития России.

В каждом регионе была проведена предварительная оценка возможностей привлечения застройщиков, с некоторыми, как например в Приморском крае, уже начаты переговоры. С застройщиками субъекты должны заключить соглашения, оказав им помощь. Обеспечение дополнительного предложения на рынке, гарантии со стороны застройщиков контроля за ценами на жилье при условии предоставления им преференциальных условий станут основными факторами сдерживания роста цен на жилье, – сообщается на сайте Минвостокразвития.

Министр попросил представителей регионов организовать адресную работу с молодыми семьями, которые состоят «в очереди» на улучшение жилищных условий, а также с получателями земли по программе «Дальневосточный гектар» под ИЖС. Кроме этого, Александр Козлов дал поручение правовому департаменту Минвостокразвития совместно с АРЧК ДВиА проработать возможность внесения изменений в формулировки постановления, которое регламентирует «дальневосточную ипотеку». Согласно нему, ипотека на вторичное жилье доступна только в сельских поселениях, а, например, в Чукотском автономном округе часть сел не попала в программу из-за того, что формально они относятся к городским округам.

В настоящее время в ДФО заключен 441 кредитный договор на сумму более 1,5 миллиарда рублей. В Амурской области на этот момент выдано уже 29 ипотечных кредитов под 2 %.