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24января
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сегодня, 10:18 0

В двух школах Биробиджана учеников нескольких классов отправили на карантин

В двух школах Биробиджана учеников нескольких классов отправили на карантин
Фото: pixabay.com

В столице Еврейской автономной области зафиксирована вспышка ОРВИ. В двух школах объявлен карантин. В одном из классов оказалось недопустимое число несовершеннолетних с одним и тем же диагнозом. Решение инициировал местный Роспотребнадзор.

Официальная причина – вспышка ОРВИ. Под угрозой заражения оказались первоклассники в школе № 7 и два шестых класса в школе № 5. сообщает Vostok.Today.

Первыми от уроков отстранили учеников младших классов по требованию санэпидемиологов, затем – учеников средних классов по решению руководства общеобразовательного учреждения. Незапланированные каникулы для двух шестых классов начались 24 января.

Ранее стало известно о карантине в школах Камчатского края из-за разгула гриппа и острых респираторных и вирусных инфекций.

А 17 января издание сообщало об эпидемии гриппа и ОРВИ в Приморском крае. Всего за неделю количество заболевших увеличилось практически вдвое. Врачи отмечают, что преобладает вирус группы В. Он сразил более 90 % пациентов, обратившихся за медицинской помощью.

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#Дальний Восток #дети #здоровье #школа

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