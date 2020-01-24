Молодым профессионалам предлагают давать льготную ипотеку на Дальнем Востоке
Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по привлечению людей на Дальний Восток. Среди них – льготные жилищные кредиты под 2 % годовых для молодых специалистов, приезжающих на Дальний Восток в целом и в Амурскую область в частности.
Также им предлагают выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития и кратно увеличить количество лесных инспекторов. Сенаторы провели серьезный мониторинг реализации государственных программ социально-экономического развития регионов, и на основании этого предлагается внести изменения в законодательство о льготной ипотеке, поддержке инвестиционных проектов, бюджет РФ и другие документы.
«Мы направили запросы во все субъекты Дальневосточного округа, они прислали информацию о проблемах, которые у них есть, и предлагаемые пути их решения. Мы их проанализировали, обобщили, составили объемный документ и направляем его председателю правительства. Есть сложности с водой, газом, есть большая проблема с сейсмически устойчивыми домами в тех районах, где идет движение грунта, и так далее, и их нужно решать», – рассказал «Парламентской газете» Андрей Кутепов.
Во многих субъектах отмечают, что из ДФО идет отток трудовых ресурсов, региональные проекты недостаточно финансируются из федерального бюджета, а большинство соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета заключается на один год, что не позволяет планировать проекты на долгосрочную перспективу. Эти и другие проблемы приводят к тому, что показатели социально-экономического развития сильно отстают от среднероссийских. Чтобы разрешить эти проблемы, предлагается ряд изменений.
В Амурской области выступили с инициативой расширить категории граждан, которым будет предоставлена льготная ипотека под 2 % годовых. Предлагается предусмотреть эту льготу для молодых квалифицированных специалистов, которых привлекают для трудоустройства в субъекты Дальневосточного федерального округа из других регионов. Сейчас по поручению президента ипотеку под 2 % выдают семьям, одиноким родителям с детьми до 18 лет и гражданам, получившим землю по программе «Дальневосточный гектар».
Также в Амурской области просят распространить инвестиционные квоты на вылов рыбы, которые сегодня предприниматели получают за строительство судов и рыбоперерабатывающих заводов, на те организации, которые проводят научные исследования запасов в районах, где раньше не добывали морские ресурсы.
В регионах просят увеличить финансирование строительства жилья, социальной инфраструктуры, развития сельских территорий и поддержки реализации инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе.
«На основании изложенного прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть вышеизложенную информацию регионов и предложения и принять меры по решению обозначенных проблем», – написал сенатор Андрей Кутепов председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
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