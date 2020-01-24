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Благовещенцы заподозрили мужчину, прикрывавшегося картонкой, в поджоге машины (видео)

Благовещенцы заподозрили мужчину, прикрывавшегося картонкой, в поджоге машины (видео)
Фото: instagram.com/skaner28

Обновлено: 10:05

Ночью 24 января в Благовещенске был пожар по адресу: улица Строителей, 70. Во дворе этого дома горел легковой автомобиль Ford Focus. Жильцы говорят, что имел место поджог, причем камеры наблюдения зафиксировали злоумышленника.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, сообщение о пожаре поступило в 03:29. На место выезжали 2 автомобиля 12-й пожарно-спасательной части и 8 человек личного состава. Ford Focus в результате происшествия поврежден по всей площади, также получил повреждения автомобиль Nissan Tiida, который был припаркован рядом.

«Причина пожара устанавливается, не исключен поджог», – сказали в пресс-службе ведомства. Жильцы дома также говорят о поджоге. Наружная камера видеонаблюдения зафиксировала предполагаемого злоумышленника, который прикрывался от нее картонкой и повернул ее объективом вверх.

В МО МВД России «Благовещенский» агентству сообщили, что в полицию поступило заявление от владельца машины Nissan Tiida. Устанавливается владелец Ford Focus, поскольку он не подавал заявления.

«В настоящий момент сотрудники полиции выясняют все причины, обстоятельства произошедшего. Также будет назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит причину возгорания автомобилей, после чего будет принято законное решение», – сказали в ведомстве.

Видео: instagram.com/skaner28

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#пожары #происшествия #транспорт

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