Жертвами коронавируса в Китае стали 18 человек

В Китае зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от новой пневмонии. Число подтвержденных в Китае случаев заражения людей пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 644 человек, количество летальных исходов выросло до 18.

Это следует из опубликованных информационных сообщений комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР. По данным властей, в провинции Хэбэй зарегистрирован первый за пределами провинции Хубэй случай гибели человека от этого заболевания. 80-летний мужчина почувствовал недомогание после того, как вернулся из города Ухань, где навещал родственников. Он обратился к врачам, однако 22 января, несмотря на все усилия медиков, умер.

Больше всего случаев заражения – 444 человека – зафиксировано в провинции Хубэй, сообщает ТАСС. Далее за ней по этому показателю следуют провинции Гуандун (32) и Чжэцзян (27), Пекин (22) и Шанхай (16).

Как сообщили ТАСС в четверг в посольстве России в Пекине, дипмиссия не получала обращений и просьб о помощи от граждан Российской Федерации, находящихся в городе Ухань. Данных об инфицировании находящихся в КНР граждан России коронавирусом 2019-nCoV также не поступало.

Коронавирус нового типа уже выявлен и в других странах – Таиланде (три случая), Вьетнаме (два), Республике Корея, Сингапуре, США и Японии (по одному заболевшему).

Коронавирус продолжает распространяться. Случай заболевания выявлен в Харбине. Как отмечает Biang.ru, это второй по счету случай в приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян. В четверг, 23 января, экспертная группа подтвердила случай заболевания коронавирусом нового типа в городе Харбин. Заболевшим оказался мужчина 49 лет, проживающий в уезде Баянь города Харбина. Он был в Ухане, 22 января вернулся в Харбин, обратился в больницу с жалобами на мокрый кашель и повышенную температуру. Его поместили в карантин больницы № 1 при медицинском университете Харбина. «В настоящее время мужчина проходит курс лечения. Состояние больного стабильное, все его близкие находятся под медицинским наблюдением», – сообщает ведомство.

23 января в Муданьцзяне подтвердился один случай заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV. Власти города Муданьцзян призывают обращаться в больницы тех жителей, у которых наблюдается жар, слабость и сухой кашель.

В Пекине отменены праздничные мероприятия, посвященные празднованию китайского Нового года. Такое решение власти города приняли в целях предупреждения эпидемии коронавирусной инфекции, обнаруженной в Ухане, сообщает РБК.

Всего в Китае, по данным ИА Regnum, в настоящее время закрыты пять городов: Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой новой пневмонии в Китае, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.