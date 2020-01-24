Источником нового коронавируса называют змей: обзор прессы

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Цены на сигареты снова повысят; минздрав заговорил о необходимости звания «Народный врач» для российских медиков; в России куры растут быстро благодаря селекции. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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«Российская газета» сегодня рассказывает о том, что китайские эпидемиологи продолжают искать природный источник нового коронавируса, обсуждая самые экзотические гипотезы. К версии о том, что вирус передался людям от летучих мышей, добавилась еще одна – «виноваты» дикие змеи, чье мясо китайцы также употребляют в пищу. Власти Китая предпринимают жесткие меры: закрыто транспортное сообщение уже с двумя городами, где началась вспышка. А в Пекине местные власти отменили все массовые мероприятия по случаю Нового года. Сегодня ясно одно: в группе риска люди старше 65 лет. У всех, кого не удалось спасти, заражение вирусом наложилось на серьезные хронические заболевания – гипертонию, диабет, туберкулез, бронхиальную астму. В то же время многие больные выздоравливают. Российские эксперты говорят, что угроза завоза инфекции в Россию невелика, но призывают не расслабляться.

Не пропусти

А вот как о коронавирусе пишет «Комсомольская правда» – это я в продолжение темы: «В самой населенной стране мира — мини-апокалипсис. Орд зомби на улицах, к счастью, пока не видно, но свыше 600 человек заболело доселе неизвестной формой коронавируса. 18 из них за последние две недели погибли. Эпицентр эпидемии — город Ухань. Это такой китайский Ленинград, здесь начиналась коммунистическая революция во главе с Мао. Сейчас в Ухани живет до 20 миллионов человек. Говорится, что региональные власти борются с заразой по-большевистски: перекрыли въезд-выезд, отменили самолеты, поезда и автобусы, в Ухани уже не ходит и общественный транспорт. Город дезинфицируют всеми возможными способами, вплоть до опрыскивания с вертолетов. В магазинах паника, скупают все. Тут же, понятно, и спекулянты, взвинтившие цены на лекарства и маски.

Напишут же такое

И снова возвращаюсь к «Российской газете». Еще здесь можно прочесть о том, что минздрав выступил с предложением ввести в стране звание «Народный врач». Оно будет присваиваться только лучшим из лучших. Среди критериев для присвоения – особое профессиональное мастерство, личные заслуги в оказании пациентам медицинской помощи. Но главное – доктор должен пользоваться заслуженным авторитетом у коллег и пациентов. При этом нужно проработать в профессии не менее 30 лет и иметь награды федеральных органов государственной власти. Пишут, что новое почетное звание может послужить для врачей стимулом к безупречной работе. Получается, нынешний «заслуженный» уже таковым не является.

Относясь в профессии медика с огромным уважением, не могу, тем не менее, не отметить, что не меньше (пожалуй, как и вы) уважаю труд уборщиц, дворников, сантехников. Бармены опять же встречаются очень даже профессиональные.

Об этом пишут все

Далее – «Российская газета-Неделя». Здесь пишут о вредных добавках в продукты питания. Вот, например, вы никогда не задавались вопросом, почему «заводская» курица вырастает до продажных размеров практически за считанные дни, чего не происходит в природе? А задавшись, наверное, сами для себя отвечали: мол, напичкали чем ни попадя, гормонами-стимуляторами всякими. Ан нет! Куры в России растут быстро не за счет гормонов, а за счет селекции. Еще все постоянно говорят и пишут об антибиотиках, мол, что ни кусьни – всё одно, положишь на зуб антибиотик. Нда… Ну тут читайте сами. Не буду вас расстраивать с самого утра.

На посошок

И вот думаю теперь, листая дайджест «Панораму», чем закончить обзор – то ли сообщением о том, что курильщиков ждет очередное повышение цен на сигареты – аж на 25 %, или заметкой о том, что в интернете обнаружили давние записи нынешнего министра культуры Любимовой, где она запросто говорит, что не считает себя культурным человеком: театр не любит, Мону Лизу игнорирует, классическую музыку не понимает ну и т.д. Решил, что обращу ваше внимание все же на повышение сигарет. С культурой-то и без газет и интернета всё понятно.