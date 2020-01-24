В Благовещенске умер Герой Советского Союза, депутат гордумы Юрий Кузнецов

В Амурской области умер Герой Советского Союза, депутат Благовещенской городской думы, почетный гражданин Благовещенска Юрий Кузнецов. Ему было 73 года.

Юрий Викторович родился в 1946 году. В 1968 году он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая», присвоена квалификация офицера с высшим военным образованием.

В 1980 году окончил Военную орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменную ордена Суворова академию имени Фрунзе по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая».

В 1989 году окончил военную ордена Ленина Краснознаменную ордена Суворова академию Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова по специальности «командно-штабная оперативно-стратегическая» с присвоением квалификации офицера с высшим военным оперативно-стратегическим образованием. С 1964 года служил в вооруженных силах.

Звание Героя Советского Союза Юрию Кузнецову было присвоено в 1982 году за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Афганистане. Он был награжден медалью «Золотая звезда», орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орденом «За военные заслуги», орденом «Знак Почета», орденом «Трудовая доблесть», орденом «За заслуги в ветеранском движении».

С 1993 года по 2002 год генерал-майор Кузнецов был начальником ДВОКУ.

С 2005 по 2011 годы являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва. С 2014 года был депутатом Благовещенской городской думы VI созыва, являлся заместителем председателя Благовещенской городской думы шестого созыва. В VII созыве занимал пост зампредседателя думы.

Время и место прощания с Юрием Кузнецовым уточняются.

Председатель и депутаты Благовещенской городской думы выражают соболезнования родным и близким Юрия Викторовича Кузнецова. Соболезнования выразила мэр города Валентина Калита.

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни боевого генерала, героя Советского Союза, депутата Благовещенской городской Думы, Почетного жителя нашего города Юрия Кузнецова. Юрий Викторович был волевым, энергичным человеком и настоящим патриотом свой страны. На полях военных действий, управляя военным училищем, он всегда оставался верен долгу и Отечеству. Его уважали за твердость характера, честность и порядочность. Юрий Кузнецов был активным участником общественной жизни города и области. Его заслуги перед страной отмечены наградами и высшей степенью отличия — званием Героя Советского Союза. Сегодня Благовещенск понес тяжелую, невосполнимую утрату. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – сказала Валентина Калита.

«Умер Юрий Викторович Кузнецов. Дважды Герой. Генерал. Мой "тёзка наоборот", как он всегда говорил... Просто, Великий Русский, Амурский человечище. Вечная память! Горжусь тем, что был знаком с ним достаточно близко, хотя, было бы излишним самолюбием, пытаться сказать, что мы были друзьями. Вечная слава ему! Достойнейшему из достойных», – отозвался на смерть Юрия Кузнецова экс-мэр Благовещенска, бизнесмен Виктор Черемисин.