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24января
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сегодня, 09:10 0

Рыба запрыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею

Рыба запрыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею
Фото: PositivityMY

Парень рыбачил на лодке возле острова Бутон и неожиданно для себя чуть не погиб из-за рыбы. Сарган (вид рыбы – Прим.ред.) прыгнул в рыбацкую лодку и проткнул подростку шею.

16-летний Мухаммад Идул (Muhammad Idul) рыбачил на судне, когда из воды начали выпрыгивать сарганы. Внезапно одна из рыб вонзила свою вытянутую челюсть, напоминающую клюв, в шею подростка и выкинула его с лодки.

Идулу удалось выплыть на сушу и добраться до дома с рыбой в шее. Его отвезли в ближайшую больницу города Бау-Бау, однако там не было необходимого оборудования для операции. Подростка неотложно перевезли в клинику города Макассар, где ему оказали помощь, сообщает «Лента.ру».

После операции Идул находится в больнице, где проходит курс восстановления. По словам анастезиолога Сяфри Арифа (Syafri K Arif), подросток пробудет в больнице три-четыре дня. Если бы рыба напала с другой стороны, то подросток мог погибнуть.

Обыкновенный сарган – морская рыба с длинным туловищем и вытянутой челюстью. В среднем представители этого вида достигают 75 сантиметров в длину и весят около 1,3 килограмма. Сарган способен выпрыгивать из воды со скоростью до 60 километров в час.

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#животные #происшествия

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