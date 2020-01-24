В амурской Михайловке на месте пожара нашли погибшего
23 января был пожар в селе Михайловка Благовещенского района Амурской области. Случилось возгорание на одном из участков на улице Коммунальной. На месте происшествия обнаружили погибшего хозяина.
О трагическом случае сообщается в Инстаграме пожарной части № 41 села Усть-Ивановка Благовещенского района. Отмечается, что пожар на этой территории возник не первый раз и один дом уже сгорел. Хозяин жил на летней кухне.
Причины возгорания выясняются.
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