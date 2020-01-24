В амурской Михайловке на месте пожара нашли погибшего

Фото: instagram.com/firedep41

23 января был пожар в селе Михайловка Благовещенского района Амурской области. Случилось возгорание на одном из участков на улице Коммунальной. На месте происшествия обнаружили погибшего хозяина.

О трагическом случае сообщается в Инстаграме пожарной части № 41 села Усть-Ивановка Благовещенского района. Отмечается, что пожар на этой территории возник не первый раз и один дом уже сгорел. Хозяин жил на летней кухне. Причины возгорания выясняются. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПЧ 41 (@firedep41) 23 Янв 2020 в 6:03 PST

Просмотров всего: 322

#пожары #происшествия

распечатать

Александр Авдеев