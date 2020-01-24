Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:39 4

В амурской Михайловке на месте пожара нашли погибшего

В амурской Михайловке на месте пожара нашли погибшего
Фото: instagram.com/firedep41

23 января был пожар в селе Михайловка Благовещенского района Амурской области. Случилось возгорание на одном из участков на улице Коммунальной. На месте происшествия обнаружили погибшего хозяина.

О трагическом случае сообщается в Инстаграме пожарной части № 41 села Усть-Ивановка Благовещенского района. Отмечается, что пожар на этой территории возник не первый раз и один дом уже сгорел. Хозяин жил на летней кухне.

Причины возгорания выясняются.

Просмотров всего: 322

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

Жертвами коронавируса в Китае стали 18 человек

сегодня, 09:34
В России и мире

Рыба запрыгнула в лодку и проткнула рыбаку шею
Происшествия 61

Благовещенские полицейские нашли и задержали вандалов, разрушивших снежный городок
В России и мире

Мужчина случайно нашел на кладбище свою могилу
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • DimonS

    DimonS
    56 минут назад

    А район сложно указать? Минимум три Михайловки в области.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    41 минута назад

    ул.Коммунальная в Михайловке Благовещенского района...

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    34 минуты назад

    DimonS

    А район сложно указать? Минимум три Михайловки в области.



    Дописали.

  • Шелковица

    Шелковица
    24 минуты назад

    Вот именно. То район не указывают, то пишут не тот район. Как кто в одной новости написали, что село Усть-Ивановка в Ивановском районе, а на самом деле, в Благовещенском районе. В общем...не серьезно!

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь