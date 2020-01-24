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Выбор читателей за 23 января

Выбор читателей за 23 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 23 января.

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли

В середине января стало известно о семикласснице, которая забеременела от десятилетнего мальчика. И хотя обе семьи пришли к пониманию ситуации, юные герои разыгравшейся драмы столкнулись с травлей.

В Благовещенске двое подростков разгромили половину ледовых фигур в снежном городке (видео)

Рано утром 23 января двое подростков – девушка и юноша – намеренно разбили фигуры, установленные в снежном городке Благовещенска. Всего они разрушили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения.

В Амурской области приняты меры к недопущению завоза коронавируса из Китая

23 января в правительстве Амурской области состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Приамурья. Обсуждался вопрос о введении режима повышенной готовности в части проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в связи с возникновением заболевания, вызванного новым коронавирусом в китайском городе Ухань.

Они перешли черту: автор ледовых фигур о вандализме в Благовещенске

Главный художник снежного городка в Благовещенске дал комментарий ИА «Амур.инфо» по поводу акта вандализма. Как сообщало информагентство, утром в четверг, 23 января, юноша с девушкой разбили 17 ледовых ювелирно выполненных скульптур.

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#Обзор #интернет #СМИ

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