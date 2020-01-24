В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса

Понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса. В Министерстве юстиции России разрабатывают соответствующий законопроект.

МРОТ заменят новым определением, например, конкретными суммами выплат. Вслед за этим поправки потребуется внести также в другие документы, где указан МРОТ, например, в Воздушный кодекс России, Устав железнодорожного транспорта и некоторые федеральные законы.

Сейчас МРОТ трактуется двояко, нужны уточнения, отмечают в Минюсте. «МРОТ использовался в различных отраслях законодательства, в том числе для определения размеров сумм по гражданско-правовым обязательствам», – приводит газета «Известия» пояснения министерства.

Как отмечает издание, по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой, отданному в мае 2019 года, МРОТ должен трактоваться лишь в соответствии с нормами закона «О минимальном размере оплаты труда».

С 1 января 2020 года МРОТ увеличен до 12 130 рублей в месяц. Президент России Владимир Путин 15 января 2020 года предложил закрепить принцип, чтобы МРОТ был не ниже прожиточного минимума.