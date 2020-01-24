Гороскоп 24 января: у Весов деловая активность, Ракам стоит отказаться от поездок

Восход Солнца: 08:15

Заход Солнца: 17:08

Солнце в Водолее.

Овен. Благоприятный период для расширения общения. Вероятны новые знакомства или возобновление старых связей. Жизненный потенциал на высоком уровне - это позволит Вам без усилий справиться с любым делом. Следует воздержаться от поездок, длительных путешествий.

Телец. Благоприятный день. Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи, выигрыш. Ни в коем случае сами не делайте в этот день никаких крупных капиталовложений или покупок - неблагоприятное сочетание планет может привести к различным неприятностям.

Близнецы. Соблюдайте осторожность и предусмотрительность. Существует вероятность непредвиденных трат или финансовых потерь. Возможно, по не зависящим от вас причинам вы упустите выгодный заказ. Перейдите на режим экономии. Не откладывайте на завтра накопившиеся дела. Заботы и проблемы могут помешать вам обрести внутреннюю свободу.

Рак. Если сегодня Вы решили отправиться в путешествие,остановитесь и, если это возможно, воздержитесь от него. Сегодня звезды не благоприятствуют поездкам, особенно автомобильным и авиационным, поскольку возможны всякого рода катастрофы. Эти поездки опасны и для других знаков, путешествующих вместе с Раками.

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Лев. Крайне неблагоприятный день. Ваше стремление к признанию и похвалам принудит к излишнему усердию или заставит вмешаться в сомнительные или рискованные с финансовой точки зрения операции.Не исключено, что Ваша гордость будет задета, это приведет к конфликтной ситуации.

Дева. Хороший день для физических упражнений, активного отдыха, строительства, ремонта. Успешны торговая деятельность, коммерческие сделки. Не исключено знакомство с интересным человеком, который на какое-то время займет все мысли Дев.

Весы. Благоприятный день для деловой активности. Сегодня Вы можете с успехом осуществлять различные коммерческие сделки, даже связанные с риском. Некоторые недоразумения во второй половине дня потребуют от Весов большей организованности и последовательности. Вас, вероятно, ждут не совсем приятные моменты в отношениях с детьми.

Скорпион. Этот день отмечен возрастанием жизненных сил. В первой половине дня вы будете ощущать избыток энергии и оптимизм. Но это не сможет помочь Вам исправить недавние ошибки и просчеты. Кроме того, многие из Скорпионов почувствуют тайного недоброжелателя. Вы не должны пассивно наблюдать за происходящим, иначе окажетесь уязвимым. Действуйте в согласии с самим собой.

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Стрелец. События этого дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам. Очевидно, это результат слишком насыщенной недели, полной разнообразных впечатлений и переживаний.

Козерог. Сегодня усилится тенденция предыдущего дня к депрессии и снижению жизненных сил. Неожиданные известия могут вывести Вас из равновесия, ударив по настроению и самочувствию. Рекомендуется обратиться к врачу.

Водолей. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных предприятий. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Во второй половине дня позитивные тенденции пойдут на спад. Быть может, события будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели.

Рыбы. Благоприятный день, сулящий поддержку Высших сил, покровителей, партнеров. Возрастет жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий Вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего Вас человека.

Астролог: Вальдемар Небоходцев