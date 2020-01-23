Бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд

Председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации назначен Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства. «Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», – говорится в документе. Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.

О других назначениях сообщает Newsru.com: экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко – ранее он был заместителем руководителя ведомства. Алексей Сазанов, ранее занимавший пост главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина, стал статс-секретарем – заместителем министра финансов.

Первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Ирек Файзуллин. Ранее он занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии назначен Игорь Боровков. Максим Топилин возглавлял Министерство труда и социальной защиты с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. 15 января после отставки правительства Топилин стал исполняющим обязанности главы Минтруда. 21 января президент России Владимир Путин назначил на этот пост Антона Котякова, занимавшего должность замминстра финансов.