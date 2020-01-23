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23 января 2020, 20:42 5

Бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд

Бывший министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд
Фото: rosmintrud.ru

Председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации назначен Максим Топилин. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

Распоряжение опубликовано на сайте правительства. «Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», – говорится в документе. Другим распоряжением Мишустин уволил с поста главы ПФР Антона Дроздова и назначил его на должность заместителя министра финансов.

О других назначениях сообщает Newsru.com: экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавит Федеральное медико-биологическое агентство. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, назначен на должность заместителя министра здравоохранения.

Врио главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко – ранее он был заместителем руководителя ведомства. Алексей Сазанов, ранее занимавший пост главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина, стал статс-секретарем – заместителем министра финансов.

Первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стал Ирек Файзуллин. Ранее он занимал пост министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Врио главы аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии назначен Игорь Боровков. Максим Топилин возглавлял Министерство труда и социальной защиты с 2012 года, а до этого занимал пост замминистра здравоохранения и соцразвития. 15 января после отставки правительства Топилин стал исполняющим обязанности главы Минтруда. 21 января президент России Владимир Путин назначил на этот пост Антона Котякова, занимавшего должность замминстра финансов.

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#пенсии #российская власть

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Ба! Одни и те же лица!... От перестановки мест "слагаемых"... С места на место тасуют, как карты в колоде...

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Расклад новый, колода старая и карты крапленые.

  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    косоглазая воровская морда получила доступ к огромному баблу,храни Бог наших пенсионеров...

  • ay

    ay
    2 часа назад

    "А вы, друзья, как ни садитесь..."

  • Душелов

    Душелов
    15 минут назад

    ScovilleРасклад новый, колода старая и карты крапленые.


    + много

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