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23января
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сегодня, 20:06 7

Благовещенские полицейские нашли и задержали вандалов, разрушивших снежный городок

Благовещенские полицейские нашли и задержали вандалов, разрушивших снежный городок

Благовещенские полицейские задержали причастных к разрушению ледяных фигур в снежном городке на площади Ленина. Это парень и девушка, оба 2000 года рождения. Около 10 минут назад их доставили в дежурную часть, сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе полиции.

«Это совершеннолетние парень и девушка. В настоящее время они находятся в дежурной части городского отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Оперативные сотрудники полиции и участковые отследили их маршрут по камерам видеонаблюдения, установили район проживания подозревамых. Участковый провел поквартирный обход, нашли квартиру, которую снимают молодые люди, и задержали их», – рассказали в полиции.

Как стало известно корреспонденту информагентства, оба задержанных не являются студентами, они работают. Один из них приехал в Благовещенск из Тамбовского района.

Задержанные признались в содеянном, свои действия объяснили тем, что находились в состоянии опьянения. Совершенное ими грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу, может наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в четверг, 23 января, в Благовещенске были разрушены 17 из 36 ледовых скульптур, выполненных художниками на главной площади Благовещенска к Новому году. Акт вандализма попал в поле зрения камер видеонаблюдения, на кадрах видно, что парень и девушка намеренно разбивали фигуры. Позже главный художник снежного городка Алексей Сидоров, комментируя это происшествие, сказал, что молодые люди своими действиями «перешли грань дозволенного».

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    31 минута назад

    Они ещё и совершеннолетние. Где мозги? Пропили и прокурили? Ублюдки.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    27 минут назад

    Ураааа! Судить обязательно!

  • foxik62

    foxik62
    24 минуты назад

    Пожалуйста, влепите по максималке. И на экране, на площади их рожи постоянно показывайте. С Ф.И.О. Я часто критикую и полицию и мэра. Но тут вам респект.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    23 минуты назад

    Откуда ублюдки? Где учатся? Кто родители?

  • foxik62

    foxik62
    22 минуты назад

    Такая красота в этом году была на площади.

  • Гефест

    Гефест
    22 минуты назад

    Имбицилы, вместо квартиры под 2% купят замороженную воду в виде фигур.)))

  • Deitra

    Deitra
    8 минут назад

    Клуша думает, что её нахождение в пьяном угаре - это оправдание. И за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде тоже пусть влепят хорошенько.

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