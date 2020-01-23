Благовещенские полицейские нашли и задержали вандалов, разрушивших снежный городок
Благовещенские полицейские задержали причастных к разрушению ледяных фигур в снежном городке на площади Ленина. Это парень и девушка, оба 2000 года рождения. Около 10 минут назад их доставили в дежурную часть, сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в городском отделе полиции.
«Это совершеннолетние парень и девушка. В настоящее время они находятся в дежурной части городского отдела полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ "Хулиганство". Оперативные сотрудники полиции и участковые отследили их маршрут по камерам видеонаблюдения, установили район проживания подозревамых. Участковый провел поквартирный обход, нашли квартиру, которую снимают молодые люди, и задержали их», – рассказали в полиции.
Как стало известно корреспонденту информагентства, оба задержанных не являются студентами, они работают. Один из них приехал в Благовещенск из Тамбовского района.
Задержанные признались в содеянном, свои действия объяснили тем, что находились в состоянии опьянения. Совершенное ими грубое нарушение общественного порядка, выразившееся в явном неуважении к обществу, может наказываться штрафом до одного миллиона рублей либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», утром в четверг, 23 января, в Благовещенске были разрушены 17 из 36 ледовых скульптур, выполненных художниками на главной площади Благовещенска к Новому году. Акт вандализма попал в поле зрения камер видеонаблюдения, на кадрах видно, что парень и девушка намеренно разбивали фигуры. Позже главный художник снежного городка Алексей Сидоров, комментируя это происшествие, сказал, что молодые люди своими действиями «перешли грань дозволенного».
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