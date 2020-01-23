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Минтруд предложил в два раза сократить сроки перечисления маткапитала

Минтруд предложил в два раза сократить сроки перечисления маткапитала
Фото: pixabay.com

Минтруд готовит изменения в закон и ведет подсчеты необходимых дополнительных средств для реализации предложения президента России Владимира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка. Об этом сообщила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова.

«Сейчас мы работаем и над реализацией предложений президента, прозвучавших в послании Федеральному собранию, готовим соответствующие изменения в законодательство, и ведем подсчеты требуемых финансовых средств. Это введение права на материнский капитал при рождении первого ребенка с 1 января в размере 466 600 рублей, увеличение размера материнского капитала до 616 600 рублей при рождении второго ребенка с 1 января, а также новые выплаты на детей от трех до семи лет включительно», – сказала Светлана Петрова.

Кроме того, как сообщает «Российская газета», Минтруд готовит предложения по сокращению срока перечисления средств материнского капитала в банк. Он должен уменьшиться вдвое с 45 дней. При этом сроки перечисления материнского капитала меняться не будут, пояснила Светлана Петрова.

Сокращение сроков перечисления маткапитала в банк необходимо, так как сейчас ведущие банки заключают ипотечный договор только после уплаты первоначального взноса. А это блокирует использование средств маткапитала на уплату первоначального взноса, пояснила Петрова. То есть заемщикам приходиться искать собственные средства. Минтруд намерен проанализировать практику, чтоб найти способы повышения доступности жилья для семей в рамках нацпроектов, добавила представитель министерства.

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#российская власть

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