Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в Конституцию

«Об этих изменениях президент заявлял в своем послании Федеральному собранию: закрепление мер социальной поддержки, когда гарантируется минимальный размер оплаты труда, которой не может быть меньше величины прожиточного минимума; верховенство российского права; новые требования к главе государства; закрепление роли Госсовета; новые требования к чиновникам, депутатам и судьям; усиление роли российского парламента и многое другое», – прокомментировал депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин в своем инстаграм-аккаунте.

Предложенные президентом нововведения парламентарий назвал необходимыми и актуальными для современного государства. «Поэтому за данный законопроект и проголосовало единогласно 432 депутата, против и воздержавшихся нет», – сообщил Андрей Кузьмин.

Самые масштабные в истории новой России изменения в Конституцию потребуют корректировки 22 статей. Все они могут быть изменены с принятием федерального конституционного закона, однако по предложению Владимира Путина поправки будут вынесены на всероссийское обсуждение, чтобы своё мнение по ним мог выразить каждый. То есть, если граждане выскажутся против, изменения приняты не будут, разъясняет «Парламентская газета».

Второе чтение должно состояться 11 февраля.