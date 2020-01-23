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23января
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сегодня, 19:40 5

Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в Конституцию

Госдума РФ в первом чтении приняла поправки в Конституцию
Фото: instagram.com

В четверг, 23 января, Государственная дума единогласно приняла в первом чтении предложенные главой государства поправки к Конституции России. Как сообщало ИА «Амур.инфо», об изменениях в основной закон страны президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

«Об этих изменениях президент заявлял в своем послании Федеральному собранию: закрепление мер социальной поддержки, когда гарантируется минимальный размер оплаты труда, которой не может быть меньше величины прожиточного минимума; верховенство российского права; новые требования к главе государства; закрепление роли Госсовета; новые требования к чиновникам, депутатам и судьям; усиление роли российского парламента и многое другое», – прокомментировал депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин в своем инстаграм-аккаунте.

Предложенные президентом нововведения парламентарий назвал необходимыми и актуальными для современного государства. «Поэтому за данный законопроект и проголосовало единогласно 432 депутата, против и воздержавшихся нет», – сообщил Андрей Кузьмин.

Самые масштабные в истории новой России изменения в Конституцию потребуют корректировки 22 статей. Все они могут быть изменены с принятием федерального конституционного закона, однако по предложению Владимира Путина поправки будут вынесены на всероссийское обсуждение, чтобы своё мнение по ним мог выразить каждый. То есть, если граждане выскажутся против, изменения приняты не будут, разъясняет «Парламентская газета».

Второе чтение должно состояться 11 февраля.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    20 минут назад

    Ой, а мы так боялись, что не примут. У нас же демократия...

  • full

    full
    16 минут назад

    Ну вот, народу показали его место. Добрались и до Конституции.

  • ay

    ay
    13 минут назад

    "п... партия" сказала: "надо!" - "ко... мсомол" ответил: "есть!".

  • ay

    ay
    12 минут назад

    И никакова референдума, "бояре" порешали. Едимогласно.

  • Scoville

    Scoville
    6 минут назад

    Если русским скажут жрать дуст, они встанут в очередь. (с)

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