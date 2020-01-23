Для благовещенских «олимпийцев» откроют два новых тренировочных зала

Два новых тренировочных зала появятся у воспитанников школы олимпийского резерва в Благовещенске. После ремонта в здании на Ленина, 1, откроют два новых зала для тренировок.

Здание № 1 на улице Ленина в Благовещенске несколько лет назад передали в пользование школе олимпийского резерва под отделение волейбола. В 2019 году на первом этаже сделали текущий ремонт, а в 2020 году приступили к преображению второго этажа.

Здесь уже заменили окна, систему теплоснабжения и освещения. Сейчас идет отделка в залах, раздевалках, туалетах и душевых. Бывший актовый зал скоро станет тренировочной площадкой для младших групп волейболистов.

«Мы сюда зашли 3 января, сразу после праздников. И уже 31 января планируем завершить основные виды работ. Только в зале у нас 180 квадратных метров. Высота потолка здесь 7 метров, поэтому нам пришлось установить леса, их надежно закрепить, уложить настилы из досок – где-то два дня на это ушло», – рассказал представитель подрядчика Виталий Косырников.

В бывшей столовой разместится зал для спортивной борьбы, в частности для грек-римской. Сейчас в секцию активно приглашают ребят. В зале уложат специальное покрытие, закроют радиаторы решетками, чтобы сделать процесс тренировок безопаснее. Использовать этот зал, по планам, смогут не только воспитанники школы – его готовы сдавать в аренду спортивным федерациям, практикующим единоборства, сообщает правительство Амурской области.

«У нас здесь есть еще помещение для тренажерного зала. Пока мы его будем использовать в своих целях для спортивной школы. Но если появится возможность закупить тренажеры, планируем разместить здесь тренажерный зал», – поделился директор школы олимпийского резерва Олег Шелпаков.

Вход на второй этаж сделают отдельным. За порядком будет следить дежурный. Кроме того, для безопасности в помещениях установят систему видеонаблюдения. Начать тренировки в новых залах планируют к середине февраля текущего года.

Средства на текущий ремонт обоих этажей выделила Дальневосточная распределительная сетевая компания. Общая сумма спонсорской помощи составила 21 миллион рублей.