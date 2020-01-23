Мишустин исключил Белогорск из списка моногородов

Город Белогорск исключили из списка моногородов. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Как сообщало Амур.инфо, в России планировали пересмотреть список моногородов. В Амурской области их было 5, теперь осталось 4: Свободный, Тында, Райчихинск и пгт Прогресс. На сайте «Фонда развития моногородов» сообщается, что монопрофильным муниципальным образованиям доступны 119 различных мер поддержки.

Власти Белогорска ждали решения 2 с половиной года, рассказал в своем инстаграм-аккаунте мэр города Станислав Мелюков.

«Еще в начале 2017 года президент России Владимир Путин поставил задачу начать уменьшать количество моногородов (Белогорск получил этот статус в 2009 году). И мы сразу начали соответствующую работу. Для нас это было важно - ТОР «Белогорск» (организована в августе 2015 года, первый моногород в России, ставший ТОР) набирала обороты, а статус "моно" придавал городу как бы депрессивности. Столкнулись с юридической проблемой – если на включение в перечень моногородов критерии были, то на исключение они отсутствовали», – пояснил глава Белогорска.

Также глава Белогорска поблагодарил Фонд развития моногородов и экс- губернатора региона Александра Козлова в связи с тем, что городу было выделено 880 миллионов рублей на строительство подстанции на 16 МВт для нужд резидента ТОР МЭЗ «Амурский», которая сейчас строится. Станислав Мелюков предположил, что в перспективе из перечня моногородов будет исключен город Свободный.