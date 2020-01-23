Участвовать в программе «Земский доктор» в Приамурье могут медработники старше 50 лет

В 2020 году по проекту «Земский доктор» в Амурской области должны получить работу 30 врачей и 10 фельдшеров. При этом меняются условия программы, вследствие чего появились дополнительные возможности как у медицинских организаций, так и у участников проекта.

Трудоустраивающиеся в сельские ЛПП врачи будут получать по 2 миллиона компенсационных выплат, а не один миллион, как было ранее. Выплаты фельдшерам составят 1 миллион рублей, вместо прежних 500 тысяч.

«В 2020 году на реализацию проекта "Земский доктор" в Приамурье выделено 70 миллионов рублей. Это даст нам возможность заключить договоры на трудоустройство с 30 врачами и 10 фельдшерами. Во-вторых, снято ограничение по возрасту. Прежняя версия программы была рассчитана на медработников до 50 лет. Начиная с нынешнего года возраст врача или фельдшера не имеет значения. Если он готов переехать из города в село, чтобы там продолжить свою деятельность, если его документы в порядке, то у него есть все шансы для того, чтобы стать участником программы. Дефицит медицинских кадров в районных и участковых больницах, ФАПах, сельских амбулаториях сохраняется. Кардиологи, анестезиологи, реаниматологи наиболее востребованы в учреждениях области. Но благодаря "Земскому доктору" и комплексу других мероприятий по привлечению специалистов на различные, в том числе отдаленные территории региона, мы все-таки значительно продвинулись в укомплектовании штатов наших учреждений», – рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Программа «Земский доктор» работает в Амурской области с 2012 года. В настоящее время средний возраст участников программы – 29 лет.

В рамках реализации программы «Земский доктор» в 2019 году было заключено 35 трудовых договоров, укомплектовано фельдшерами 7 ФАПов в селах Косицыно, Кузнецово, Орлецкое, Владимировка, Верхнеблаговещенское, Невер,Гонжа и Варваровка. В больницы прибыли 3 фельдшера скорой медицинской помощи и 25 врачей. Были привлечены специалисты в города Райчихинск, Шимановск, Тамбовский, Тындинский, Серышевский, Бурейский, Зейский, Октябрьский, Сковородинский, Благовещенский, Магдагачинский районы, пгт Прогресс, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Амурской области.