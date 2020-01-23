Мужчина случайно нашел на кладбище свою могилу

В Шотландии мужчина нашел на кладбище собственную могилу. Он считает, что надгробие без его ведома установила бывшая жена.

75-летний Алан Хэттел (Alan Hattel) обнаружил на местном кладбище надгробие со своим именем и понял, почему друзья не звонили ему последние несколько месяцев. Оказывается, они думали, что мужчина умер.

Хэттел заявил, что памятник был установлен без его ведома. Он предполагает, что это сделала бывшая жена, с которой он развелся более 26 лет назад. Ее имя также указано на могильном камне. Хэттел считает, что она купила землю и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.

Шотландец отметил, что быть похороненным рядом с бывшей женой не входит в его планы. «Я даже не хочу быть похороненным – я планирую, что меня кремируют», – цитирует британца «Лента.ру». Сейчас он на пенсии, а до этого 37 лет работал сварщиком. У них с бывшей женой есть двое взрослых детей.

Журналисты обратились к жене Хэттела за комментарием по поводу этой ситуации, но она отказалась общаться с ними. Позже ее родственник сказал: «Это семейное дело, с которым мы разберемся в частном порядке». В администрации округа заявили, что не могут сообщить, кто купил земельный участок, так как эта информация конфиденциальна.

В октябре 2019 года сообщалось о мужчине, который вернулся домой после собственных похорон. Путаница случилась из-за ДТП.