Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:50 0

Мужчина случайно нашел на кладбище свою могилу

Мужчина случайно нашел на кладбище свою могилу
Фото: Gerd Altmann с сайта Pixabay

В Шотландии мужчина нашел на кладбище собственную могилу. Он считает, что надгробие без его ведома установила бывшая жена.

75-летний Алан Хэттел (Alan Hattel) обнаружил на местном кладбище надгробие со своим именем и понял, почему друзья не звонили ему последние несколько месяцев. Оказывается, они думали, что мужчина умер.

Хэттел заявил, что памятник был установлен без его ведома. Он предполагает, что это сделала бывшая жена, с которой он развелся более 26 лет назад. Ее имя также указано на могильном камне. Хэттел считает, что она купила землю и установила надгробие, так как хочет, чтобы ее похоронили рядом с ним.

Шотландец отметил, что быть похороненным рядом с бывшей женой не входит в его планы. «Я даже не хочу быть похороненным – я планирую, что меня кремируют», – цитирует британца «Лента.ру». Сейчас он на пенсии, а до этого 37 лет работал сварщиком. У них с бывшей женой есть двое взрослых детей.

Журналисты обратились к жене Хэттела за комментарием по поводу этой ситуации, но она отказалась общаться с ними. Позже ее родственник сказал: «Это семейное дело, с которым мы разберемся в частном порядке». В администрации округа заявили, что не могут сообщить, кто купил земельный участок, так как эта информация конфиденциальна.

В октябре 2019 года сообщалось о мужчине, который вернулся домой после собственных похорон. Путаница случилась из-за ДТП.

Просмотров всего: 393

#жизнь #происшествия

распечатать


Происшествия 7

Благовещенские полицейские нашли и задержали вандалов, разрушивших снежный городок
Происшествия

Полиция просит откликнуться свидетелей повреждения ограждения возле моста через Амур
Происшествия 7

В ФСБ назвали источник, с которого рассылались сообщения о «минировании»
Происшествия 5

Полицейские вернули благовещенцу похищенный дорогой внедорожник (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь