Мероприятия к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда проведут в Благовещенске

В Благовещенске пройдут мероприятия к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Учреждения культуры областного центра подготовили тематические встречи, спектакли, классные часы. Муниципальные библиотеки будут проводить уроки мужества в школах города.

Ученикам расскажут, что такое «дорога жизни», «блокадные 125 граммов хлеба» и что подвиг бывает не только на поле боя. О реальных историях из жизни блокадников, которые впоследствии переехали в Приамурье, молодежь узнает 28 января в 15:00 в библиотеке села Садовое (улица Юбилейная, 13). Ее руководитель Анна Исаева поделится воспоминаниями своей бабушки Нины Константиновны Демьяновой. Когда закончилась блокада, ей было всего 9 лет. Но девочка хорошо запомнила, что после бомбежек у некоторых детей седели волосы.

О жителях города-мученика и ужасах войны расскажет спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные» по пьесе благовещенки Оксаны Конюх, который не раз становился призером фестивалей регионального и международного уровней. В основе спектакля – история юной блокадницы. Ее личный дневник попадает в руки детей XXI века – и это навсегда меняет их прежнюю жизнь. Поставила спектакль Образцовая театральная студия «Этюд» Городского дома культуры (режиссер-постановщик Катерина Набока).

Как сообщает управление культуры администрации Благовещенска, постановку покажут в отделении ДК села Плодопитомник 25 января в 15:00, а также 27 января в 16:00 в Благовещенском политехническом колледже. Планируется участие более 300 студентов города и участников молодежных общественных организаций. Перед спектаклем в колледже волонтеры центра «Выбор» проведут акцию «Блокадный хлеб»: раздадут информационные листовки и продемонстрируют современной молодежи, насколько мизерными были брусочки хлеба весом 125 граммов.