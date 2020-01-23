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23января
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сегодня, 18:32 0

Благовещенские читатели познакомятся с автором «Ереванских сказок»

Благовещенские читатели познакомятся с автором «Ереванских сказок»
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске проведут телемост между гостями библиотеки и Арменией. Читатели смогут познакомиться с армянской писательницей Арпи Магакян.

Библиотеки Благовещенска продолжают цикл мультикультурных мероприятий. 24 января в молодежной библиотеке имени Чехова пройдет телемост с Арменией. Молодая армянская писательница Арпи Магакян расскажет о своей книге «Ереванские сказки», выпущенной в 2019 году. В Армении это очень популярная книга среди школьников. «"Ереванские сказки"» – это маленькие истории, рассказывающие о нашей столице, которые содержат в себе реальность и легенду», – рассказала писательница.

Как сообщает администрация Благовещенска, книга понравилась актеру известного российского сериала «Последний из Магикян» Гранту Тохатяну. Исполнитель роли Карена Магикяна записал видео с одной из восьми сказок книги.

На телемост в Благовещенске пригласили семьи армянской диаспоры. Посетить онлайн-встречу и задать вопросы автору «Ереванских сказок» сможет любой желающий, интересующийся армянской культурой и чтением.

Встреча состоится в пятницу, 24 января, в 19 часов, по адресу: Благовещенск, улица Комсомольская, 3.

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#дети #культура

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