Благовещенские читатели познакомятся с автором «Ереванских сказок»

В Благовещенске проведут телемост между гостями библиотеки и Арменией. Читатели смогут познакомиться с армянской писательницей Арпи Магакян.

Библиотеки Благовещенска продолжают цикл мультикультурных мероприятий. 24 января в молодежной библиотеке имени Чехова пройдет телемост с Арменией. Молодая армянская писательница Арпи Магакян расскажет о своей книге «Ереванские сказки», выпущенной в 2019 году. В Армении это очень популярная книга среди школьников. «"Ереванские сказки"» – это маленькие истории, рассказывающие о нашей столице, которые содержат в себе реальность и легенду», – рассказала писательница.

Как сообщает администрация Благовещенска, книга понравилась актеру известного российского сериала «Последний из Магикян» Гранту Тохатяну. Исполнитель роли Карена Магикяна записал видео с одной из восьми сказок книги.

На телемост в Благовещенске пригласили семьи армянской диаспоры. Посетить онлайн-встречу и задать вопросы автору «Ереванских сказок» сможет любой желающий, интересующийся армянской культурой и чтением.

Встреча состоится в пятницу, 24 января, в 19 часов, по адресу: Благовещенск, улица Комсомольская, 3.