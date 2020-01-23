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23января
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сегодня, 17:51 0

Полиция просит откликнуться свидетелей повреждения ограждения возле моста через Амур

Полиция просит откликнуться свидетелей повреждения ограждения возле моста через Амур
Фото: pixabay.com

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей, которые видели, как неизвестные повредили металлические барьерные ограждения, установленные вдоль проезжей части. Один из участков с поврежденным леерным ограждением находится в районе Усть-Ивановки, второй – на трассе около международного моста.

По информации организации, обслуживающей участки, происшествия случились 16 и 20 января.

Любую информацию в городском ГАИ просят сообщать в группу дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 42-45-92, или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62.

Это уже не первый подобный случай. Ранее Амур.инфо сообщало, что 21 января на трассе Благовещенск – Гомелевка неизвестные украли элементы дорожного ограждения. Правоохранители также просят откликнуться очевидцев.

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#происшествия #транспорт

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