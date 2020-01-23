Полиция просит откликнуться свидетелей повреждения ограждения возле моста через Амур

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев и свидетелей, которые видели, как неизвестные повредили металлические барьерные ограждения, установленные вдоль проезжей части. Один из участков с поврежденным леерным ограждением находится в районе Усть-Ивановки, второй – на трассе около международного моста.

По информации организации, обслуживающей участки, происшествия случились 16 и 20 января. Любую информацию в городском ГАИ просят сообщать в группу дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 42-45-92, или в дежурную часть ГИБДД: 42-52-62. Это уже не первый подобный случай. Ранее Амур.инфо сообщало, что 21 января на трассе Благовещенск – Гомелевка неизвестные украли элементы дорожного ограждения. Правоохранители также просят откликнуться очевидцев.

Просмотров всего: 783

#происшествия #транспорт

распечатать

Ольга Канюшкина