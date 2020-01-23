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23января
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сегодня, 18:19 0

Благовещенских водителей проверят на трезвость

Благовещенских водителей проверят на трезвость
Фото: pixabay.com

В Благовещенске и Благовещенском районе начинается профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». С пятницы, 24 января, автоинспекторы проведут массовые проверки автомобилистов на трезвость.

«Мероприятие направлено на предотвращение ДТП, пресечение и предупреждение грубых нарушений Правил дорожного движения, правонарушений, связанных с эксплуатацией транспортных средств водителями, находящимися в состоянии опьянения», – объяснили в отделе Госавтоинспекции по Благовещенску и Благовещенскому району.

За2019 год на территории города и района сотрудники Госавтоинспекции пресекли 42 950 нарушений Правил дорожного движения и задержали 898 нетрезвых водителей. 220 шоферов отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 381 автомобилист задержан за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция напоминает, что за пьянство за рулем, равно как и за отказ от медосвидетельствования, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет. Если нарушителя не в первый раз поймали пьяным, ему грозит уже уголовная ответственность.

«Если вы видите, что за руль садится пьяный водитель, незамедлительно сообщайте в дежурную часть Госавтоинспекции по номеру: (4162) 42-52-62. Ваш звонок может остановить беду!» – напоминают автоинспекторы.

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#закон #транспорт

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