В ФСБ назвали источник, с которого рассылались сообщения о «минировании»

Центр общественных связей ФСБ России назвал сервис, с которого на электронные адреса российских школ, детсадов, больниц, судов и торговых центров рассылали сообщения о минировании объектов. Зарубежный сервис расположен в Нидерландах.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее)», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России.

Все угрозы носили ложный характер, отмечают в ведомстве.

Для предотвращения ложных сообщений на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года «осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com».

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске в декабре 2019 и в январе 2020 года произошло семь массовых эвакуаций. С атаками лжетеррористов в амурской столице столкнулись детсадовцы, школьники, студенты, врачи и пациенты лечебных учреждений, посетители торговых центров и вокзалов.

Только за один день – 14 января – в амурской столице эвакуировали больше 2 тысяч человек. Также лжетеррористы сообщали об угрозах взрыва – 9 декабря, 19 декабря, 25 декабря, 30 декабря, 13 января и 23 января. В каждом случае городские власти информировали, что объекты были проверены правоохранителями, взрывные устройства не найдены.