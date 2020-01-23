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23января
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сегодня, 17:05 7

В ФСБ назвали источник, с которого рассылались сообщения о «минировании»

В ФСБ назвали источник, с которого рассылались сообщения о «минировании»

Центр общественных связей ФСБ России назвал сервис, с которого на электронные адреса российских школ, детсадов, больниц, судов и торговых центров рассылали сообщения о минировании объектов. Зарубежный сервис расположен в Нидерландах.

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более одной тысячи анонимных сообщений с угрозами их минирования. В тексте также указывались более 16 тысяч, якобы, заминированных объектов социальной инфраструктуры (школы, детские сады, больницы, объекты транспорта, торговые центры и так далее)», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСБ России.

Все угрозы носили ложный характер, отмечают в ведомстве.

Для предотвращения ложных сообщений на основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 23 января 2020 года «осуществляется ограничение доступа к информационным ресурсам зарубежного сервиса Startmail.com».

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске в декабре 2019 и в январе 2020 года произошло семь массовых эвакуаций. С атаками лжетеррористов в амурской столице столкнулись детсадовцы, школьники, студенты, врачи и пациенты лечебных учреждений, посетители торговых центров и вокзалов.

Только за один день – 14 января – в амурской столице эвакуировали больше 2 тысяч человек. Также лжетеррористы сообщали об угрозах взрыва – 9 декабря, 19 декабря, 25 декабря, 30 декабря, 13 января и 23 января. В каждом случае городские власти информировали, что объекты были проверены правоохранителями, взрывные устройства не найдены.

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#происшествия #технологии

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    3 часа назад

    - Гениально, шеф! Мы нашли один из тысяч сервисов для массовой рассылки электронных писем!

    - А кто рассылал?

    - Ну, видимо голландцы!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Потресающе.Рукоплескаю.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 часа назад

    Эта новость успокоила миллионы россиян. Теперь они и их дети могут спать спокойно.Следующая новость: сервер был в Австралии.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А кто у нас в Нидерландах? Правильно! Любимчик местной кремлеботвы - "Шарик, ты балбес", т.е. Шарий. Срастить можете эти факты?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    ay

    А кто у нас в Нидерландах?



    80,7 % — нидерландцы, 2,4 % — немцы, 2,4 % — индонезийцы, 2,2 % — турки, 2 % — суринамцы, 2 % — марокканцы, 1,5 % — индийцы, 0,8 % — антилианцы и арубанцы, и 6,0 % — другие этнические группы.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B#%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

  • full

    full
    11 минут назад

    АРУБАНЦЫ - по - любас, это они!

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Ну а Шарий вообще "один меж клятix москалей". Пардон, арубанцев.

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